Лісовий: МОН планує запровадити "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ

МОН хоче створити "нульовий курс" для тих, хто не склав НМТ

Міністерство освіти і науки планує запровадити "нульовий курс" для абітурієнтів, яким не вдалося скласти національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

За його словами, на "нульовому курсі" зможуть навчатися діти, які з різних причин не склали НМТ. Наприклад, через освітні втрати чи навчання за кордоном.

Долучитися до "нульового курсу" можна буде не тільки під час основної вступної кампанії. МОН розглядає можливість організувати додаткову – наприклад, зимовий чи весняний вступ.

Навчання на "нульовому курсі" триватиме рік. Після цього діти знову складатимуть НМТ, щоб "не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів".

Лісовий додав, що проєкт постанови для цієї ініціативи вже розробили та активно його обговорюють.

За його словами, ректорська спільнота ідею підтримує.

Нагадаємо, МОН запровадило додатковий вступ для українців, які закінчили польські школи і не складали НМТ.