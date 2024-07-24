Не бажав йти на пенсію: 94-річного американця визнали найстаршим водієм автобуса у світі

94-річному Джиму Оппегарду, який живе у штаті Міннесота (США), присвоїли звання найстаршого водія автобуса у світі. Чоловік присвятив цій посаді більшу частину свого життя.

В інтерв’ю, яке опублікували на сайті Книги рекордів Гіннеса, Джим зазначив, що вийшов на пенсію, коли йому було 65 років, але згодом "через нудьгу" знову вийшов на роботу, пише The Guardian.

Зараз чоловік працює водієм шкільного автобуса для дітей з особливими освітніми потребами.

Він зізнається, що отримує задоволення від своєї роботи, адже вона допомагає йому "бути в тонусі" та займатися благодійністю – зароблені кошти він надсилає на християнські служіння в Африці, які організовує його донька.

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94-year-old Jim Oppegard has been confirmed as the world's oldest bus driver.



He drives a school bus for children with special educational needs 🥰️ — Guinness World Records (@GWR) July 17, 2024

За словами директора підприємства, де працює 94-річний американець, його підданий є зразковим працівником, який безпечно їздить, ніколи не хворіє та вчасно приходить на роботу.

Сам Джим каже, йому "пощастило мати здорове тіло". Щоб підтримувати себе у формі, чоловік вживає біологічно активні добавки та щодня виділяє 45 хвилин для занять спортом.

Після виходу на пенсію Джим влаштувався одразу на дві роботи – водієм шкільного та міжміського автобуса. Він працював допоки у віці 84 роки не зламав собі шию. Після інциденту чоловікові знадобилося більше чотирьох місяців для реабілітації, а потім він знову повернувся до праці.

"Мені подобається працювати, особливо керувати шкільним автобусом", – сказав Джим.

У роботі йому допомагає асистент, який наглядає за дітьми, дозволяючи Джиму зосередитися на дорозі.

Чоловік працює три години вранці, потім має перерву, далі працює ще чотири години після обіду.

Коли у нього перерва, він паркується біля будинку для літніх людей, де проживає. Там його всі знають як водія шкільного автобуса.

"Дехто каже, що я їх надихаю. Бути рекордсменом дуже весело. Мене вважають знаменитістю там, де я живу, працюю, в церкві і в моїй родині", – розповів 94-річний Джим Оппегард.

Джин Санчес, диспетчерка, яка працює з Джимом більше 10 років, сказала, що попри вік, він має більше енергії, ніж молоде покоління водіїв, яких працевлаштовує компанія.

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