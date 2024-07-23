У Британії 98-річна жінка отримала докторський ступінь за відкриття, яке зробила 75 років тому

Науковиця 75 років тому відкрила частинку каон під час своєї докторської роботи

Розмарі Фаулер відкрила частинку каон в 1948 році, але відмовилася від захисту дисертації заради родини. Через 75 років після відкриття 98-річна науковиця отримала почесний докторський ступінь від свого колишнього університету.

Про це повідомляє The Guardian.

Науковиця під керівництвом фізика Сесіла Павелла в Університеті Бристоля відкрила частинку каон під час своєї докторської роботи. Це відкриття допомогло Павеллу отримати Нобелівську премію з фізики в 1950 році.

У віці 22 років Фаулер побачила щось незвичайне під час перегляду треків (областей іонізації в ядерній фізиці) – частинку, яка розпадалася на три піони (типи субатомної частинки).

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"Я одразу зрозуміла, що це щось нове і дуже важливе. Ми бачили те, чого раніше не бачили – це було дуже захопливо", – розповіла вона.

Це відкриття допомогло вченим краще зрозуміти поведінку субатомних частинок і стало революційним для теорії фізики частинок.

Однак у 1949 році Фаулер залишила університет, щоб вийти заміж за колегу-фізика Пітера Фаулера. Тоді вона так і не закінчила свою дисертацію. Пізніше жінка описала це рішення як прагматичне, оскільки їй довелося ухвалювати його у складні післявоєнні часи.

Через 75 років Розмарі Фаулер присвоїли почесний ступінь доктора наук.

Жінка сказала, що відчуває себе "дуже вшанованою", але додала: "Я нічого не зробила з того часу, щоб заслуговувати на особливу повагу".

Троє дітей науковиці також обрали наукову кар'єру. Її донька, Мері Фаулер, вивчала математику, а потім геофізику в Кембриджі і мала академічну кар'єру у Швейцарії, Канаді, Лондоні та Кембриджі, де була керівником Дарвін-коледжу з 2012 по 2020 рік.

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