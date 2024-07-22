"Чіпляється за автівки": Книга рекордів Гіннеса визначила підлітка із найдовшим у світі волоссям

Корінний американець Рубен Локс Твіс-молодший побив світовий рекорд із найдовшого волосся серед підлітків.

17-річний представник корінного народу лакота має найдовше у світі волосся серед підлітків чоловічої статі – 161 см, повідомили у Книзі рекордів Гіннеса.

Хлопець побив рекорд жителя Індії на ім’я Сідакдіп Сінгх Чахал, довжина волосся якого минулого року становила 146 см.

Рубен належить до субплемені оглала народу лакота та живе у Рапід-Сіті, що у штаті Південна Дакота.

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Хлопець не стригся з двох років. Спочатку він боявся машинки для стрижки, а подорослішавши, продовжив відрощувати волосся через традицію свого племені.

"Культурно лакота мають довге волосся. Це частина нашого Нагі (духу). Це те, ким я є. Я пишаюся тим, що представляю свою сім'ю і народ лакота", – сказав хлопець.

Зазвичай Рубен заплітає волосся у довгу косу. Щоранку він витрачає близько 20 хвилин на його миття з шампунем і кондиціонером.

Протягом години він сушить волосся, а потім ще 10 хвилин розчісується і заплітається.

"Щоб виміряти точну довжину, він відвідав перукарню, де його волосся розплели, вимили і розчесали, а потім виклали на стіл, щоб визначити найдовше пасмо.

Рубену подобається довге волосся, і він ніколи не планує його обрізати. Багато людей казали йому, що він надихнув їх відростити волосся. Єдиним недоліком для нього є те, що воно іноді застрягає у дверцятах автомобілів та чіпляється за ручки душових кабін", – кажуть у Книзі.

Коли Рубену виповниться 18 років, він зможе претендувати на титул власника найдовшого волосся серед дорослих чоловіків.

Корінний американець сподівається, що його сім’я і плем’я пишатимуться його рекордом.

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Раніше найдовше волосся серед живих чоловіків за всю історію належало індійцю Свамі Пандарасаннадхі, чиє волосся у 1949 році мало довжину 7,9 м.

А до Сідакдіпа Сінгха найдовше волосся серед підлітків мала Ніланші Патель з Індії. У 2021 році вона відрізала свою двометрову шевелюру і подарувала музею.

Нагадаємо, українка з волоссям довжиною 257,7 сантиметра потрапила до Книги рекордів Гіннеса як володарка найдовшого волосся серед живих жінок світу.

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