95-річний американець став найстаршою людиною, яка побувала на Північному полюсі

95-річний Річард Ейтель зі США увійшов до Книги рекорду Гіннеса, ставши найстаршою людиною, яка коли-небудь бувала на Північному полюсі.

Для чоловіка мрією була подорож до найпівнічнішої точки світу та катання там на лижах, розповіли в щорічному довіднику.

Річард Ейтель народився 17 грудня 1929 року і завжди мріяв побувати на 90° північної широти – Північному полюсі. Однак йому довго не випадало шансу реалізувати задум, поки у віці 95 років його родина не вирішила допомогти з цим.

Заручившись підтримкою рідних, американець, який активно займається спортом, вирушив у подорож до Північного полюса. Після подолання тисяч кілометрів на кораблі, 10 серпня Річард встановив світовий рекорд – він побував на найпівнічнішій точці планети у віці 95 років і 236 днів.

Чоловік перевершив досягнення іншого американця – Едварда Шталя, який побував на Північному полюсі у віці 90 років та 334 дні.

Після досягнення пункту призначення Річард зробив кілька світлин на кораблі і вирушив у лижний похід тундрою. На Північному полюсі американець здійснив свою мрію і зміг насолодитися місцевими краєвидами – горами снігу, сіруватим горизонтом та крижинами у льодяній воді.

