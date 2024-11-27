Згадала молодість: 97-річна жінка у геріатричному пансіонаті США виступила з черлідерками

97-річна Іладжін Дерінг понад 80 років тому заснувала у середній школі Мічигану групу черлідерок. Нині жінка живе у пансіонаті для людей похилого віку, але це не завадило їй згадати молодість та виступити з групою підлітків, пише The Washington Post.

Ця історія розпочалась з візиту шкільної групи черлідерів до геріатричного пансіонату. Одна з дівчат, що виконувала трюки, нагадала Іладжін Дерінг про її молодість.

Цілими днями жінка розповідала своїм опікунам спогади про тренування та виступи футбольних вболівальниць.

"Я все ще гнучка", – похвалився Дерінг.

Директорка пансіонату Аріель Радік запитала в соцмережах, де можна знайти форму черлідерки. До вечора вона отримала відповідь від директора школи та тренера команди Єни Глейзер.

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Вирішили діяти швидко, адже вболівальниці було 97 років, і ніхто не знав, у якій вона фізичній формі та чого від неї очікувати.

97-річна Іладжін Дерінг з молодими черлідерками Arielle Radick/Candlestone Assisted Living

"Ми сказали їй, що маємо сюрприз, і зібрали мешканців у загальній зоні. Коли фургон виїхав на під’їзну доріжку, очі Іладжін Дерінг спалахнули", – згадує директорка пансіонату.

Тренерка запитала старшу черлідерку, чи пам'ятає вона привітання для футбольної команди зі школи, адже це було понад 80 років тому.

97-річна жінка схопила пару помпонів, згуртувала загін і почала навчати дівчат своїм оригінальним вітанням.

Потім їй запропонували вдіти форму для змагань, навчили актуальних промовок. Колишня черлідерка вразила всіх не лише вмінням високо закидати ноги, а й тим, що повторила один зі складних трюків вболівальниць.

Мешканці пансіонату та родина Дерінг, зокрема її син, донька та зять не могли стримати емоцій.

Тренерка Єна Глейзер зауважила, що цей виступ замотивував й нинішніх учасниць докладати більше зусиль та розвивати напрямок у середній школі.

Учасниці команди повісили фотографію з 97-річною вболівальницею у свою роздягальню. Перед грою вони виконують одну з промовок, якої їх навчила Дерінг.

У пансіонаті розповіли, що Іладжін Дерінг щоранку просинається о 8 годині, випиває чашку гарячого шоколаду та прогулюється залами закладу.

97-річна жінка виступає разом з групою черлідерок Arielle Radick/Candlestone Assisted Living

Співробітники часто помічають її на вулиці, коли вона практикує махи ногами на полі. Ця звичка, ймовірно, і є її секретом довголіття.

"Якщо ви не встанете з дивану і не зробите вправи, щоб підтримувати свою активність, ви втратите це.

Досить очевидно, що я не поводжусь на свій вік. Мені 97, але я все ще можу бути вболівальницею", – зазначила Іладжін.