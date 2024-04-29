10 кілометрів під обстрілами: 98-річна жінка самостійно вийшла з окупованого селища

Лідія Степанівна була вимушена покинути власний будинок і власними силами подолала шлях у 10 кілометрів.

98-річна Лідія Степанівна самотужки подолала 10 кілометрів шляху із частково окупованого селища Очеретине, що на Донеччині, на підконтрольну Україні територію.

Жінці довелося покинути побудований власними руками будинок після того, як його зруйнували росіяни, повідомили в Національній поліції України.

Лідія Степанівна почала свій шлях на вільну територію із ріднею – сином, невісткою та онукою. Однак їм довелося розділитися, і старенька сама йшла під обстрілами майже цілий день.

Вона розповідає, що кілька разів падала без сил, переводила дух, але продовжувала свій шлях. Увечері жінку помітили військові і передали евакуаційній групі "Білий Янгол".

"У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилася живою та неушкодженою", – зазначають правоохоронці.

Наразі Лідія Степанівна у відносній безпеці – вона перебуває в притулку для евакуйованих. Старенька каже, що, незважаючи на складний шлях, почувається добре.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Лишилася без нічого", – зазначає пенсіонерка.

Правоохоронці знайшли родичів жінки, яким також удалося покинути зону активних бойових дій. Зазначають, що старенька незабаром матиме можливість возз’єднатися із сім’єю.

Раніше ми розповідали про 88-річного мешканця Донеччини, який самотужки вийшов з окупованої території.