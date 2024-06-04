98-річній бабусі, яка самотужки вийшла з окупації, придбали новий будинок

98-річній жительці Донеччини Лідії Степанівні придбали новий будинок. Попереднє житло бабусі зруйнували росіяни.

Про нову оселю жінки повідомив банкір Олег Гороховський. Її придбав для пенсіонерки Monobank разом з партнерами.

У коментарі для "УП. Життя" Гороховський розповів, що натрапив на історію старенької у Telegram-каналі "Української правди".

"Прочитане мене дуже зворушило. Перша думка, яка виникла: за що нам, українцям, такі випробування? Адже не кожна людина змогла б подолати самотужки шлях довжиною 10 кілометрів", – сказав пан Олег.

За його словами, компанія та її партнери одноголосно вирішили допомогти Лідії Степанівні та забезпечити її житлом.

"Ми всі розуміли, що не можемо залишатися осторонь, тому у цій ситуації згуртувалися та зробили все можливе", – додав засновник Monobank.

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Раніше жінка тимчасово перебувала у притулку для евакуйованих. А зараз уже переїхала до нової власної домівки.

"Лідія Степанівна сумує, що їй у такому поважному віці довелося покинути дім, який вона побудувала сама. Але вона нам щиро вдячна", – зауважив Олег Гороховський.

Нагадаємо, у квітні 98-річна бабуся самостійно вийшла з окупованого Очеретиного, що на Донеччині, та дісталася підконтрольної Україні територію.

Жінці довелося під обстрілами подолати 10 кілометрів. Дорога була важкою, вона кілька разів падала без сил, переводила дух, але продовжувала іти. Увечері стареньку помітили військові і передали евакуаційній групі "Білий Янгол".

А згодом пані Лідія отримала посвідчення почесної начальниці поїзда. Як виявилося, жінка 40 років життя присвятила Донецькій залізниці та працювала провідницею.