"Обстріли переживають з молитвою": адвокатка закликала евакуювати підопічних дитбудинку в Кременчуці

Адвокатка Інна Мірошниченко заявила про небезпеку для вихованців Кременчуцького спеціалізованого будинку дитини та закликала до їхньої негайної евакуації. За її словами, у закладі немає укриття, тому діти щодня наражаються на ризик під час обстрілів.

Мірошниченко стверджує, що місцева влада блокує евакуацію, адже фінансування у десятки мільйонів гривень іде не на потреби дітей, а на утримання закладу та персоналу.

Про це адвокатка заявила у своєму Instagram.

Мірошниченко стверджує, що місцева влада не зацікавлена в евакуації вихованців, оскільки "ці діти їх годують".

"На цих дітей, які нічим не забезпечені, йде цілих 36 мільйонів [гривень]. Їх відмовилися евакуйовувати в інші місця, бо куди діти – туди й гроші", – стверджує адвокатка.

Мірошниченко нагадала, що цьогоріч у січні у Кременчуцькому будинку дитини група Секретаріату Уповноваженого з прав людини спільно з представниками громадських організацій здійснила моніторинг закладу, під час якого фахівці виявили кричущі порушення прав дитини.

З’ясувалося, що фінансування будинку дитини фактично зводиться до його утримання, однак безпосередні потреби дітей не забезпечують. Більшість витрат (майже 90%) йшли на оплату праці персоналу та комунальних послуг.

За словами Інни Мірошниченко, станом на серпень 2025-го укриття у Кременчуцькому спеціалізованому будинку дитини досі немає, а всі обстріли діти "переживають з молитвою". Окрім того, вони піддаються фізичному і психологічному насильству.

"Спільні труси, переповнені кімнати, психотропні препарати у неконтрольованих дозах, повна відсутність освіти та медичних послуг. Дитина з паліативного відділення просто ізольована, як у полоні, аби не муляти око.

І відсутнє укриття! При тому, що місто постійно під обстрілами. Усі новини у світлинах з наслідками обстрілу міста. І саме в ньому 40 дітей є заручниками дорослих", – написала Інна Мірошниченко.

Моніторингова група виступала за евакуацію дітей. Та, за словами Мірошниченко, представники місцевої влади намагалися зберегти заклад, розпочавши піар-кампанію: купували активістів, жовту пресу та коментарі у соцмережах.

"Що скаже влада, якщо ворожий дрон влучить в заклад? Чи візьме на себе відповідальність за цих дітей? Чи засумує, що грошики втекли?

Кременчуцький будинок дитини – місце, де діти щодня у смертельній небезпеці, бо хтось має 36 мільйонів, списаних на 40 дітей! Що має трапитися, аби дітей евакуювали? Скільки ще дорослі будуть наживатися на дітях, за яких немає кому вступитися?", – йдеться у дописі Мірошниченко.