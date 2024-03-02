Майже як у людей: виявилося, що азійські слони оплакують та ховають померлих малят

Індійські дослідники виявили, що азійські слони голосно оплакують і ховають померлих дитинчат – це нагадує людські поховальні обряди.

Дослідники виявили п'ять поховань слоненят на півночі індійського регіону Бенгалія у 2022 і 2023 роках. Відповідне дослідження опублікували у журналі Journal of Threatened Taxa, повідомляє Phys.org.

На думку вчених, стадо несло померле маля до місця поховання, а потім закопувало його в землю ногами догори.

На одному з таких похоронів стадо голосно ревіло і сурмило навколо похованого малюка.

"Завдяки спостереженню, цифровій фотографії, польовим нотаткам і звітам про розтин, ми можемо припустити, що слоненята були поховані в ненормальному лежачому положенні, незалежно від причин смерті", – йдеться в дослідженні.

Слони ховали дитинчат у зрошувальних каналах на території чайних плантацій, за сотні метрів від найближчих людських поселень. Навколо могилок виявляли сліди 15-20 тварин.

Автори дослідження зауважують, що смерть слоненят наставала з природних причин: у жодному з п'яти випадків не було прямого втручання людини.

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Поховання у слонів стосуються лише дитинчат, бо тварини не подужали б нести інших дорослих особин.

Вчені і раніше знали, що слони дуже розумні та соціальні істоти, але поховальні традиції були лише побіжно вивчені у африканських видів.

Дослідники помічали, що деякі дикі слони в Африці та Азії навідуються до тіл своїх померлих (наче відвідують могилу). Однак у цих пʼятьох випадках вони демонстрували іншу поведінку.

Слони пішли з місця поховання протягом 40 хвилин, а потім уникали повернення в цю місцевість, обираючи інші маршрути.

Нагадаємо, азійський слон – це споріднений з мамутом вид, що мешкає у 13 країнах Південної і Південно-Східної Азії. Підвидами азійського слона є індійський, суматранський та цейлонський.

Азійські слони дуже соціальні, але обʼєднуються у менші стада, ніж африканські.