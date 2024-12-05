Знущання з диких кабанів на Тернопільщині: двом чоловікам повідомили про підозру

Агропрацівникам з Тернопільщини, які знущалися з диких кабанів, повідомили про підозру

Двом працівникам агропідприємства на Тернопільщині, які знущалися з диких кабанів, повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Йдеться про частину 3 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Також намагаються встановити інших співучасників злочину.

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Нагадаємо, про злочин повідомили Асоціація зоозахисних організацій України та громадська організація URSA з посиланням на відео, яке розповсюдилося у соцмережах.

На ньому працівники компанії "Контінентал Фармерз Груп" ганялися за дикими кабанами на комбайні та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами.

Також зоозахисники розповіли, що є ще одне відео, на якому підозрювані прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи й тягали по полю, поки "з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків". Коли тварину відвʼязали, вона намагалась повзти, але чоловіки відрубували їй лапи.

Керівництво "Контінентал Фармерз Груп" стверджує, що відсторонило їх від роботи на період офіційного розслідування.