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Третя річниця теракту в Оленівці: де та коли в Україні й за кордоном вшанувати пам'ять загиблих

Альона Павлюк — 25 липня, 20:11
Третя річниця теракту в Оленівці: де та коли в Україні й за кордоном вшанувати пам'ять загиблих
Акції у пам’ять про загиблих в Оленівці: де проходитимуть
@svitanok.nyc, @olenivka.community/Instagram

У ніч проти 29 липня 2022 року росіяни здійснили теракт в Оленівській колонії, де утримували полонених захисників Маріуполя. Внаслідок цього загинули щонайменше 53 українських військових.

До 3-ї річниці трагедії у різних містах України та світу пройдуть акції із вшанування пам’яті "Не мовчи! Полон вбиває".

Коли та де вони відбудуться – анонсували в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Акції вшанування пам’яті в Україні

26 липня
  • Арбузинка – 9:00, Центральна Площа;
  • Охтирка – 10:00, площа Успенська;
  • Павлоград – 10:00, Алея Слави;
  • Чернігів – 11:00, за Драмтеатром;
  • Ірпінь – 11:00, парк "Центральний";
  • Хмельницький – 12:00, автопробіг памʼяті Героїв (збір об 11:00, старт – знак "Хмельницький" зі сторони Лезневого);
  • Житомир – 12:00, майдан імені Сергія Корольова;
  • Вінниця – 14:00, Європейська площа (біля Вежі);
  • Дніпро – 16:00, Європейська площа (акція-перформанс);
  • Запоріжжя – 18:00, площа Мистецтв.
27 липня
  • Київ – 17:00, Набережне шосе (від Річкового вокзалу до Паркового мосту), станція метро "Поштова площа";
  • Кролевець – 8:30, Ринкова площа;
  • Південноукраїнськ – 8:45, проспект Незалежності, магазин "Фокстрот-Крок";
  • Умань – 10:00, площа Соборності;
  • Лозова: 10:00 – автопробіг (старт – палац культури ЛКМЗ), 11:00 – хода (від палацу культури ЛКМЗ до скверу Воїнів-інтернаціоналістів);
  • Миколаїв – 10:00, проспект Центральний, між вулицями Маріупольською та Малою Морською;
  • Короп – 10:30, хода (збір біля Алеї Героїв);
  • Овруч – 11:00, вздовж дороги навпроти міської ради;
  • Обухів – 11:00, вздовж вулиці Київська (збір біля бювета РЦКД);
  • Івано-Франківськ – 11:00, Міське озеро (збір біля човникової станції), акція та благодійний забіг;
  • Коростень: 11:00 – акція (вулиця Героїв Чорнобиля, біля "Сільпо", акція), 13:00 – автопробіг від центральної площі міста;
  • Черкаси – 12:00, Соборна площа;
  • Рівне – 12:00, біля ТЦ "Злата плаза";
  • Долинська – 12:00, біля магазину "Аврора" (центр);
  • Бердичів – 12:00, алея по вулиці Європейській (чорне "АТБ"), хода до міської ради;
  • Кропивницький – 12:00, площа Героїв Майдану; 13:30 – хода до Ковалівського парку;
  • Ковель – 13:00, площа Героїв Майдану;
  • Шостка – 13:00, вулиця Свободи, біля центральних воріт парку "Свободи";
  • Чернівці – 15:00, автопробіг від Центральної площі, збір біля пам’ятника Тарасу Шевченку;
  • Ужгород – 17:00, площа Петефі;
  • Славута – 17:00, Історичний музей;
  • Кременчук – 18:00, сквер імені Олега Бабаєва;
  • Біла Церква – 9:00, площа перед міською радою;
  • Полтава – 19:00, біля міської ради (акція та автопробіг);
  • Трускавець – 19:00, майдан Незалежності;
  • Львів – 20:00, площа Свободи, біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
29 липня
  • Одеса – 20:00, Соборна площа (хода).

Організатори акцій закликають учасників:

  • не використовувати ніякої піротехніки;
  • дотримуватися правил дорожнього руху та використовувати авто за призначенням;
  • у разі оголошення повітряної тривоги – терміново пройти в укриття;
  • з повагою ставитися до символіки підрозділів;
  • не використовувати першого шеврона "Азову".
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Акції вшанування пам’яті за кордоном

За кордоном акції вшанування пам’яті пройдуть у 8 країнах.

США
  • Чикаго – 27 липня, 12:00, 410 N Michigan Ave;
  • Вашингтон D.C. – 28 липня, 18:00, Lafayette Square, біля Білого дому.
Іспанія
  • Барселона – 27 липня, 18:00, Plaça de la Seu (навпроти Катедрали)
Італія
  • Мілан – 26 липня, 16:00, Piazza San Babila
Франція
  • Гренобль – 26 липня, 15:15-17:00, Place Félix Poulat
Нідерланди
  • Амстердам: 27 липня – 12:00-14:00, Dam Square (National Monument) та 29 липня – 18:30, Dam Square;
  • Роттердам – 3 серпня, 12:30-13:45, Rotterdam Central Station – Crosswijk.
Норвегія
  • Ставангер – 28-29 липня, 11:00-19:00, Stavanger Torget
Чехія
  • Прага – 28 липня, 18:00, Staromestské námestí
Шотландія
  • Единбург – 2 серпня, 14:00-16:00, Duke of Wellington Monument, 9 Waterloo Pl

Нагадаємо, Верховна Рада встановила 28 липня Днем скорботи та вшанування памʼяті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

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