Рада встановила 28 липня Днем пам'яті захисників, закатованих або страчених у полоні

Рада встановила 28 липня Днем скорботи та вшанування памʼяті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Відповідну постанову №10188 ухвалили 22 липня, повідомляє обʼєднання родин "Спільнота Оленівки".

"Спільнота Оленівки дякує за допомогу усім причетним, адже проєкт постанови з осені 2023 року був на розгляді і нарешті ми маємо вагомий результат.

Цього року, на треті роковини з дня масової страти в Оленівці, ми зможемо на державному рівні вшанувати памʼять всіх вбитих військовополонених", – написала організація.

На ухвалення відповідної постанови також відреагували в 1-му корпусі НГУ "Азов".

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"У ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила масове вбивство військовополонених захисників Маріуполя в Оленівці. І тепер саме цей день стане нашим символом пам’яті про тих, хто загинув в російській неволі; тих, хто зараз перебуває в полоні", – написали у соцмережах підрозділу.

Відповідно до законопроєкту, Кабмін має розробити й затвердити план заходів, щоб гідно вшанувати памʼять загиблих на державному рівні.

Місцевій владі рекомендовано зробити те саме: підготувати і провести відповідні заходи у своїх громадах.

Нагадаємо, наймасовішим випадком страти українських військовополонених став російський теракт в Оленівці 28-29 липня 2022 року.

Внаслідок підлаштованого Росією вибуху в так званому "бараку 200" понад 50 азовців загинули, а понад 130 – отримали поранення.

Проєкт постанови про вшанування памʼяті страчених військовополонених розробили ще у 2023 році – відтоді родини захисників, зокрема загиблих та поранених в Оленівці азовців, вимагали підтримати цю ініціативу.