Активістка з Дніпра заявила, що її побив сусід: у поліції відреагували

Поліція повідомила про підозру нападнику на дружину військовослужбовця та громадську активістку Лесю Волобуєву, яка заявила про побиття з боку сусіда.

Свою історію жінка опублікувала в соцмережах.

За словами Лесі, подія трапилася 9 серпня близько 21:00, коли вона поверталася додому після прогулянки з собакою. Біля хвіртки її підʼїзду стояло авто, з якого вийшло четверо людей – двоє жінок і двоє чоловіків. Жінки йшли попереду, чоловіки – позаду.

"Один з них, той що нападник, нахилився гладити мою собаку. На що я ввічливо, але доволі суворим тоном зробила зауваження, що не дозволяю гладити свою собаку без дозволу, тим паче незнайомим людям. У відповідь я почула щось на кшталт "коли хочу, тоді і гладжу", – розповідає Леся.

Вона відтягнула собаку і продовжила відстоювати свою позицію. Чоловік перегородив прохід до хвіртки та почав поводитися зухвало.

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"Я просила пропустити мене, а він питав, що йому зроблю. Я намагалась пройти, просила його супутниць якось вплинути, але з їхнього боку не було жодної реакції. Голосно кликала на допомогу сусідів, та ніхто мене не чув.

Нападник підіймав руку догори і поводив себе агресивно. Мені здавалося, що він замахується на мене, щоб вдарити", – описує події постраждала.

Жінка внаслідок побиття отримала численні травми фото з архіву Лесі Волобуєвої

Тоді жінка вирішила вдарити чоловіка, але спроба виявилась невдалою. А коли той почав глузувати з неї, Леся відчула, що від нього пахне алкоголем.

Другий чоловік почав провокувати жінку та сказав: "Ти ще нас балоном залий". У дівчини в сумці був спрей-антиперспирант, однак вона не хотіла використовувати його без крайньої потреби.

"Коли я побачила, що нападник почав на мене йти, я відчула сильну загрозу і використала спрей. Він потрапив в очі чоловіку, що не давав мені пройти. Він закрив їх та почав терти.

Тоді другий чоловік схопив мене за руку і не відпускав. Він сильно тримав мене за запʼястя і намагався вирвати балончик", – продовжує розповідь Леся.

Фото побоїв активістки з Дніпра соцмережі Лесі Волобуєвої

За її словами, коли перший нападник отямився, він двічі вдарив жінку у голову кулаком. Вона впала на землю, але чоловіка це не зупинило і він продовжив бити її ногами.

"Інші три особи не намагалися зупинити чи завадити нападнику. Коли він закінчив бити і відійшов, я спробувала встати і зрозуміла, що я вся в крові та що мені треба тікати. Нападник сказав, що битиме мене кожен раз, як бачитиме", – каже вона.

Леся дісталася до охоронця та розповіла йому, що її побив сусід. Вона попросила викликати поліцію та швидку.

Наряд патрульної поліції вислухав потерпілу та пішов до нападника у квартиру. Але, за словами жінки, правоохоронці не зробили нічого.

У Лесі перелом правої руки, розбита голова, сколи на передніх 7 зубах, велика ґуля на лобі, набрякле праве вухо та синці та ногах.

Потерпіла каже, що нападником є двічі судимий Дмитро Тимошенко.

"Під час судових засідань щодо вибору запобіжного заходу Тимошенко поводиться зухвало, постійно отримує зауваження від судді.

Разом із свідками вони дають хибні показання і стверджують, що потерпіла була п’яна", – йдеться в розповіді жінки.

Вона наголошує: аналіз в крові показує зворотне – вона не була у стані сп'яніння. Нападник також каже, що постраждала хапала його за руки, поводилась агресивно і хотіла продовжувати конфлікт.

За даними поліції Дніпропетровської області, до злочину причетні двоє місцевих жителів 32 і 42 років. За напад на потерпілу їм повідомлено про підозру за статтями хуліганство та за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Фігурантам може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі чоловіки перебувають під вартою.