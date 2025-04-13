Присвятив досягнення батьківщині: історія українця, який сім разів увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Дмитро сім разів увійшов до Книги рекордів Гіннеса

35-річний українець Дмитро Грунський за останні три роки сім разів увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік може перетягувати важкі машини практично усіма частинами свого тіла.

Українець – досвідчений паверліфтер та стронгмен, який займається спортом протягом останніх 20 років, розповіли в Книзі рекордів.

Уперше встановити світовий рекорд чоловік спробував у 2019 році, коли намагався протягнути найважчий автомобіль бородою. Тоді ввійти до Книги рекордів йому не вдалося, адже волосся порвалося.

Перший рекорд він встановив у травні 2022 року, протягнувши шиєю машину вагою 32,5 тисячі кілограмів. Дмитро зрушив значну вагу за допомогою троса завтовшки два міліметри, що відповідає довжині середнього зерняти рису.

Тоді українець розповів, що найскладнішою для нього була спроба встановити світовий рекорд, тягнучи автомобіль коліном. До цього досягнення він готувався в лютому 2022 року, але повномасштабне вторгнення змінило його плани.

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"Почалася війна, тому моя спроба була скасована. Я не тренувався, але працював волонтером у дитячій лікарні", – розповів чоловік.

Згодом він зрештою наважився встановити інший рекорд, тягнучи потяг шиєю, аби продемонструвати "силу та незамінну перемогу".

У 2023 році Дмитро побив рекорди за найбільшу кількість автомобілів та найшвидшого пересування 30-метрової машини, які він тягнув зубами. Тоді чоловік зізнався, що хоче, аби виконання екстремальних силових трюків мали більший сенс і мету.

"Я присвячую цей рекорд моїй країні, яка бореться понад рік і не здається", – сказав він.

Ще три рази Дмитро ввійшов до Книги рекордів за:

найшвидше перетягування автобуса на 30 метрів зубами;

найважчий автомобіль, який пересувають шиєю;

найспритніше протягування вантажівки на 20 метрів командою.

У 2023 році українець встановив світовий рекорд, протягнувши бородою вантажівку вагою 2,5 тисячі кілограмів на понад п'ять метрів за 26 секунд.

Дмитро із задоволенням б'є екстремальні рекорди і пишається статусом семиразового світового рекордсмена.

"Приємно знати, що ти офіційно неймовірний. Особливо сім разів", – розповів спортсмен.

Нагадаємо, киянин Олександр Гома став національним рекордсменом, пропливши 60 кілометрів за добу в басейні.

