"Це чудове відчуття": вчителька зі США встановила світовий рекорд із дихання димом

Колишня пожежниця та вчителька зі США Редерле Стерлінг встановила світовий рекорд зі швидкісного дихання вогнем.

Для цього жінка 68 разів видихнула полум'ям за 30 секунд, розповіли в Книзі рекорді Гіннеса.

Американка 20 років працювала професійною вогнеборицею, а згодом почала виконувати екстремальні трюки з вогнем. Редерле вміє не лише дихати вогнем, а переносити його пальцями, гасити полум'я в роті та запалювати паличку язиком.

Під час одного з тренувань зі своєю трупою вчителька старшої школи подумала, що може встановити світовий рекорд, використавши для цього своє хобі.

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"Я вирішила встановити цей рекорд майже випадково. Я працювала над новою технікою вогняного дихання зі своєю вогняною трупою, просто почала видихати якомога більше вогняних куль у ритмі музики та просто продовжувала, додаючи все більше і більше.

Зрештою одного разу я просто запитала: "Скільки я роблю?" та "Який рекорд?", і виявилося, що я вже майже досягла мети!" – розповіла жінка.

Редерле зізналася, що хотіла показати іншим людям, що можна встановити світовий рекорд, навіть якщо ти мати двох дітей і людина, яка не займається спортом.

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"Це чудове відчуття – мати титул рекордсмена Гіннеса!" – поділилася вона.

Жінка зізналася, що тепер одним із її улюблених занять є щодня розказувати учням, якого класного вчителя вони мають.

"Мені також подобається можливість говорити про це з іншими люди і пишатися собою, це справді чудово", – каже Редерле.

Раніше французький спортсмен встановив світовий рекорд, просидівши у ванній з льодом понад чотири години.