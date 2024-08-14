Алжирська боксерка подала позов про знущання в інтернеті: згадала дописи Роулінг та Маска

Позов спрямований на користувачів соцмережі загалом, але в ньому згадують конкретних авторів дописів

Алжирська боксерка та новоспечена олімпійська чемпіонка Іман Хеліф подала позов проти користувачів соцмережі Х (раніше – Twitter), в якій поскаржилася на випадки кіберпереслідування у ході скандалу щодо її статі.

Зокрема, у тексті документу згадують дописи англійської письменниці, авторки серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг та власника соцмережі Х, американського підприємця Ілона Маска.

Про це повідомляє видання Variety з посиланням на адвоката спортсменки – Набіля Буді.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Іман Хеліф з Алжиру значну частину часу змагань у Парижі провела в центрі суперечки щодо її статті.

Поштовхом до масштабного скандалу стали звинувачення італійської спортсменки Анджели Каріні, яка програла Іман після 46 секунд бою.

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Після програшу італійка в інтерв’ю розповіла, що досі ніколи відчувала таких сильних ударів. Згодом в мережі почали з’являтися повідомлення про те, що Іман нібито має "генетичні характеристики" протилежної статі.

Попри заяви алжирської спортсменки про свою стать і підтримку Міжнародного олімпійського комітету, Хеліф зіткнулася з потоком звинувачень та знущань у соцмережах.

Суперечка набрала нових обертів, коли до неї долучилися публічні особи.

В одному з дописів Джоан Роулінг, яка має понад 14 мільйонів підписників, опублікувала фотографію бою Іман з Анджелою.

Письменниця звинуватила олімпійську чемпіонку в тому, що вона "насолоджується стражданнями жінки, яку він (йдеться про те, що алжирка нібито чоловік за статтю – ред.) щойно вдарив по голові".

Ілон Маск на своїй сторінці підтримав американську плавчиню Райлі Гейнс, яка у своєму дописі писала: "Чоловікам не місце в жіночому спорті".

Не зміг утриматися від коментаря і кандидат на пост президента США Дональд Трамп, який висловив своє ставлення до ситуації.

"Я хочу привітати молоду жінку, яка зробила перехід від чоловіка до жінки. Ви бачили, він... вона здобула медаль. А як щодо тієї молодої, красивої італійської боксерки?", – сказав під час передвиборчого заходу політик.

Також участь спортсменки в змаганнях розкритикував американський блогер, реслер Логан Пол, який назвав виступ Іман та її перемогу "найчистішою формою зла".

Згодом інфлюенсер видалив свій допис і написав, що "може бути винним у поширенні дезінформації".

Тренер алжирської боксерки Педро Діас сказав, що знущання, яких зазнала Хеліф під час скандалу, "неймовірно вплинули на неї".

"Поки вона змагалася на Олімпійських іграх, за межами рингу проходив шалений шторм. Я ніколи не бачив нічого настільки огидного за все моє життя.

Вона така розумна і має дивовижну мотивацію. [Її перемога] відчувалася найприємнішим досягненням за мою кар’єру тренера", – прокоментував Педро Діас.

Позов подали проти користувачів соцмережі Х, що, за французьким законодавством, означає, що за нього відповідатиме необмежене коло осіб.

"Це гарантує, що прокуратура має повну свободу для розслідування проти всіх людей, зокрема тих, хто, можливо, писав ненависницькі повідомлення під псевдонімами", – пояснив Набіль Буді.

За словами адвоката, іноземне громадянство осіб, які фігурують у позові, не стане на заваді розслідуванню, оскільки французька прокуратура може звертатися за взаємною правовою допомогою до інших країн.

Також установи США та Франції, що займаються запобіганням та боротьбою з ненавистю в інтернеті, раніше уклали договори про співпрацю.

Раніше ми розповідали, чому заяви росіянина, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, про чоловічі хромосоми XY в Хеліф, з високою ймовірністю, не відповідають дійсності.

Також спортивний лікар Дмитро Бабелюк пояснив, що може бути причиною вищого рівня тестостерону, який раніше виявили у спортсменки.