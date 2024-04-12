Джоан Роулінг натякнула, що не пробачить зірок "Гаррі Поттера", які підтримують трансгендерних людей

Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка серії мегапопулярних книг про Гаррі Поттера, вкотре засудила зірок, які, на її думку, заохочують дітей до трансгендерного переходу.

На своїй сторінці в Х (раніше – Twitter) Джоан Роулінг опублікувала роздуми щодо нещодавнього звіту Cass Review про медичні послуги для трансгендерної молоді. Письменниця розкритикувала транс-спільноту та її прихильників, повідомляють The Telegraph та BBC.

Обурення Роулінг стосувалося дослідження, яке провели на замовлення Національної служби охорони здоров'я Англії.

Як пише BBC, результати містять рекомендації щодо роботи гендерних служб для дітей та молоді. Автори зазначають, що діти та молодь заслуговують на дотримання однаково високих стандартів медичної допомоги.

Коли один із підписників Джоан згадав Деніела Редкліффа та Емму Вотсон, які раніше публічно висловлювали підтримку транссексуальним людям, Роулінг дала зрозуміти, що не пробачить їм, навіть якщо актори перепросять публічно.

Not safe, I'm afraid. Celebs who cosied up to a movement intent on eroding women's hard-won rights and who used their platforms to cheer on the transitioning of minors can save their apologies for traumatised detransitioners and vulnerable women reliant on single sex spaces. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024

"Боюсь, що ні. Знаменитості, які приєднались до руху, спрямованого на розмивання важко здобутих прав жінок, і які використовували свої платформи, щоб заохотити до переходу (гендерного) неповнолітніх, можуть притримати свої вибачення для травмованих осіб, що здійснили зворотній перехід, та вразливих жінок, які потребують простору своєї статі", – написала Роулінг.

Згідно з останньою політикою Національної служби охорони здоров’я, 16-річним дітям можуть призначати гормони у формі тестостерону чи естрогену.

У звіті Cass Review доктор Касса застеріг, що це слід робити лише з "надзвичайною обережністю" і звернув увагу на необхідну наявність "чіткого клінічного обгрунтування для надання гормонів".

Проте у квітні Національна служба охорони здоров’я Англії почала обмежувати таке лікування через відсутність доказів їх користі та занепокоєння щодо можливої довгострокової шкоди, інформує The New York Times.

Зміни були впроваджені після публікації дослідження Cass Review. Стурбованість викликали висновки щодо доцільності такого підходу.

"Для більшості молодих людей медична допомога не буде найкращим способом впоратися зі своїм гендерним дистресом (стан хронічного стресу, що робить неможливою звичайну життєдіяльність)", – зазначили у звіті.

Наявність у підлітків психічних захворювань ускладнює діагностику гендерного дистресу. Фото: photography33/DepositPhotos

Результати дослідження показали, що в Англії багато дітей, які звертаються із запитом на гендерну терапію, мають розлади психічного здоров'я. Це спричиняє складнощі у встановленні першопричини дистресу.

У лютому Європейська академія педіатрії висловила занепокоєння щодо гендерної медицини для молоді.

"Фундаментальне питання про ефективність біомедичних методів лікування (включаючи гормональну терапію) гендерної дисфорії залишається спірним", – повідомили в установі.

Раніше обмеження щодо гормонального лікування для неповнолітніх із гендерною дисфорією обмежили у Швеції, Данії та Норвегії.

На противагу цьому, Американська академія педіатрії минулого літа підтвердила свою підтримку гендерного гормонального лікування. Там заявили, що така терапія має важливе значення і має покриватися медичними страховими компаніями.

Нагадаємо, у квітня 2024 року Джоан Роулінг звинуватили у розпалюванні ненависті до трансгендерних людей.