У США працівниця моргу визнала себе винною у крадіжці частин трупів: вона намагалася їх продати

У штаті Арізона (США) 37-річна працівниця моргу Кендіс Чепмен Скотт зізналася, викрадала частини останків людей і вивозила їх за межі штату з метою шахрайства.

За словами прокурорів, які вели справу, жінка працювала в службі моргу з жовтня 2021 року до 15 липня 2022 року. Місцеві ЗМІ повідомляють, що її робота полягала в транспортуванні, кремації та бальзамуванні останків, пише The Guardian.

Перебуваючи в морзі, Скотт вкрала частини людського тіла та останки плода, а потім відправила їх покупцеві за межі штату, повідомила прокуратура США.

В обвинувачені йдеться, що цей злочин вона здійснила разом із 41-річним Джеремі Полі, з яким познайомилася через групу про "дивацтва" у Facebook, пише Associated Press.

У вересні 2023 року прокуратура США оголосила, що Полі визнав себе винним у змові. Він "зізнався у своїй ролі в загальнонаціональній мережі осіб, які купували та продавали людські останки, викрадені з Гарвардської медичної школи та моргу в Арканзасі".

Максимальне покарання, яке загрожує Кендіс Чепмен Скотт, становить 20 років позбавлення волі, не менше трьох років звільнення під наглядом і максимальний штраф у розмірі 250 тисяч доларів США.

Раніше ми писали, що у США заарештували власника похоронного бюро – він протягом двох років зберігав тіло померлої.