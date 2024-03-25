У США викинута жувальна гумка допомогла розкрити вбивство, вчинене в 1980 році

Завдяки ДНК, виявленій на шматку викинутої жувальної гумки, поліція США змогла встановити й арештувати підозрюваного у вбивстві, здійсненому в штаті Орегон у 1980 році. Чоловіка засудили.

Минулого тижня 60-річного Роберта Плімптона визнали винним у вбивстві студентки громадського коледжу Маунт-Худ Барбари Такер, пише CNN з посиланням на прокурора округу Малтнома.

Дев'ятнадцятирічна дівчина була “викрадена, піддана сексуальному насильству і побита до смерті” 15 січня 1980 року, зазначає прокуратура.

Однак згідно з пресрелізом, який вона оприлюднила, звинувачення у зґвалтуванні проти Роберта Плімптона були зняті. Він не визнав себе винним, а його адвокати мають намір оскаржити його засудження.

Тіло Барбари Такер студенти виявили біля автостоянки коледжу наступного ранку після її зникнення. Мазки, взяті під час розтину її тіла, були використані для створення профілю ДНК підозрюваного.

Поліція попросила компанію Parabon NanoLabs, що займається ДНК-технологіями, переглянути профіль і спробувати визначити можливі збіги. Тест, який дає можливість передбачити чиїсь фізичні риси на основі їхнього ДНК, допоміг генетичним генеалогам звузити коло можливих підозрюваних.

За словами Сесі Мур – фахівчині, яка працювала з цією справою, – під час формування родинного дерева людей, які мають спільну ДНК із зразком, що надала поліція, вона виявила призовні картки часів Другої світової війни.

“ДНК вказувало на надзвичайно високу ймовірність того, що людина, яка вбила та зґвалтувала Барбару, мала руде волосся. Це змусило мене зосередитися на одній конкретній лінії сім’ї та відстежувати цю особливість. Це мене й привело в Орегон”, – розповіла Сесі Мур.

У березні 2021 року генетична генеалогиня змогла ідентифікувати Роберта Плімптона як ймовірного підозрюваного.

Слідчі використали цю інформацію, щоб почати спостереження за Плімптоном. Одного разу детективи помітили, що він виплюнув жувальну гумку, і підняли її. “Витягнута” ДНК співпала з профілем з мазків розтину, тому 8 червня 2021 року Плімптона заарештованували.

Мур називає цей випадок “одним із визначних моментів моєї кар’єри в галузі генетичної генеалогії”.

Раніше у США за допомогою ДНК встановили ім’я вагітної жінки, яку знайшли мертвою у 1992-му.