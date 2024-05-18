Кіт на прізвисько Макс отримав ступінь доктора наук в університеті США

Кіт на прізвисько Маск, який часто навідує студентське містечко Університету штату Вермонт, став важливою частиною тамтешнього життя. Через це його відзначили званням доктора наук.

Про присвоєння коту докторського ступеня інформує The Guardian та Associated Post. Тварина здобула ступінь завдяки власній товариськості.

"З гучним схвальним муркотінням викладачів опікунська рада присвоїла Максу Доу престижний титул доктора, разом із усіма перевагами котячої м’яти, привілеями кігтеточки та обов'язками, які з цим пов'язані", – зазначили в повідомленні Університету штату Вермонт.

Новоспечений доктор наук не зміг бути особисто присутнім під час урочистої церемонії. Однак працівники університету обіцяють незабаром передати диплом його заслуженому власнику.

Макс став улюбленцем не тільки місцевих студентів, а й працівників університету. Vermont State University/Facebook

У місцевому виданні Vermont Public розповіли, що раніше Макс був диким кошеням. Після того, як його забрали в турботливі руки теперішньої власниці Ешлі Доу, тварина почала навідуватися в студентське містечко Університету штату Вермонт.

Кіт охоче йде до рук студентів, які катають його у своїх рюкзаках, фотографують і отримують емоційну підтримку вже майже чотири роки. За словами власниці тварини, Макс навіть бував на багатьох столах працівників навчального закладу.

Кота у студентському містечку знають як затятого сплюха, відмінного ловця мишей, а також "лагідного члена (ред. – студентської) родини".

Одного разу прихильники тварини настільки переймалися відсутністю Макса, що створили на честь нього вівтар.

"У ньому були свічки та все інше – і фотографія Макса, яку вони роздрукували та поклали в рамку", – згадує Ешлі Доу.

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