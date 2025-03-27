Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала після російського удару

Американська акторка Анджеліна Джолі зателефонувала та передала записку зі словами підтримки 14-річній Поліні з Харківщини. У лютому 2025 року Поліна зазнала поранень внаслідок російського ракетного удару. Через травми дівчина тимчасово не може ходити.

Про це розповіли в ініціативі United24.

Зараз Поліна лікується в "Охматдиті". Розмовляючи з психологами, дівчина зізналася, що мріє про зустріч з акторкою Анджеліною Джолі.

Коли американська зірка дізналася про історію 14-річної українки, то зателефонувала їй та передала листівку зі словами підтримки.

"Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку", – зазначили в United24.

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