Мріє відбудувати дім: історія 14-річного хлопця, який став зіркою кліпу Imagine Dragons

Американський гурт Imagine Dragons зняв кліп про 14-річного Олександра Згурського із селища Новогригорівка на Миколаївщині.
Хлопчик знявся у кліпі на пісню Crushed, який презентували 10 травня на YouTube.
Музиканти розповіли історію життя Сашкової сім’ї у селі Новогригорівка, яке 5 місяців перебувало під російською окупацією.
За ніч ролик опинився на 4 місці за популярністю на YouTube – а український хлопчик здобув славу.
Журналісти "Суспільного" дізналися детальніше про зйомки та долю Сашка.
Читайте також: "На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами
|Скріншот з Crushed
Відеокліп на пісню Crushed знімали у Новогригорівці неподалік від лінії фронту. У кліпі показано наслідки російських злочинів: розтрощене село, зруйновані будинки та школа.
14-річний Сашко пережив обстріли, ховаючись у підвалі, а потім виїхав. На жаль, його сусіди загинули.
По поверненню додому восени підліток побачив, що передня частина будинку зруйнована внаслідок російських мінометних обстрілів.
Сім’я досі живе у Новогригорівці та планує відбудувати дім – Олександр розповів журналістам, що погодився на зйомки заради цього.
"Приїхав один з Америки, фотограф і співак він, і запропонував знятися мені у цьому кліпі. Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився…
Вже плиту відремонтували, а тепер чекаємо будівники мають приїхати на днях, щоб вже інше тут відремонтувати, аби можна було переїхати й жити", – сказав підліток.
Читайте також: "Спи спокійно, наша блакитноока дівчинко": історії 6 дітей, яких Росія вбила в Умані
Також Сашко хотів привернути увагу волонтерів до зруйнованої школи, у якій провчився 9 років. Підліток дуже хоче, аби її відремонтували.
Наостанок хлопець розповів, що планує вивчитися на електрика, жити і працювати в рідній Новогригорівці.
Щоб допомогти Олександру та тисячам інших українців, Imagine Dragons закликали слухачів пожертвувати кошти на фандрейзингову платформу United24.
"Історія Сашка розриває серце, і є ще тисячі таких дітей, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його сім'я залишається без електрики та інших основних комунальних послуг", – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, раніше нейрохірурги врятували життя 9-річній Софійці із Миколаєва, яка отримала поранення голови внаслідок вибуху російського снаряду.
Читайте також: Росія вбила сім'ю 5-річного Микити. Історія родини хлопчика, який вибрався з-під тіл родичів