Мріє відбудувати дім: історія 14-річного хлопця, який став зіркою кліпу Imagine Dragons

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 травня 2023

Американський гурт Imagine Dragons зняв кліп про 14-річного Олександра Згурського із селища Новогригорівка на Миколаївщині.

Хлопчик знявся у кліпі на пісню Crushed, який презентували 10 травня на YouTube. 

Музиканти розповіли історію життя Сашкової сім’ї у селі Новогригорівка, яке 5 місяців перебувало під російською окупацією.

За ніч ролик опинився на 4 місці за популярністю на YouTube – а український хлопчик здобув славу.

Журналісти "Суспільного" дізналися детальніше про зйомки та долю Сашка.

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 Скріншот з Crushed 

Відеокліп на пісню Crushed знімали у Новогригорівці неподалік від лінії фронту. У кліпі показано наслідки російських злочинів: розтрощене село, зруйновані будинки та школа.

14-річний Сашко пережив обстріли, ховаючись у підвалі, а потім виїхав. На жаль, його сусіди загинули. 

По поверненню додому восени підліток побачив, що передня частина будинку зруйнована внаслідок російських мінометних обстрілів.

Сім’я досі живе у Новогригорівці та планує відбудувати дім – Олександр розповів журналістам, що погодився на зйомки заради цього.

"Приїхав один з Америки, фотограф і співак він, і запропонував знятися мені у цьому кліпі. Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився…

Вже плиту відремонтували, а тепер чекаємо будівники мають приїхати на днях, щоб вже інше тут відремонтувати, аби можна було переїхати й жити", – сказав підліток.

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Також Сашко хотів привернути увагу волонтерів до зруйнованої школи, у якій провчився 9 років. Підліток дуже хоче, аби її відремонтували.

Наостанок хлопець розповів, що планує вивчитися на електрика, жити і працювати в рідній Новогригорівці.

Щоб допомогти Олександру та тисячам інших українців, Imagine Dragons закликали слухачів пожертвувати кошти на фандрейзингову платформу United24.

"Історія Сашка розриває серце, і є ще тисячі таких дітей, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його сім'я залишається без електрики та інших основних комунальних послуг", – йдеться в описі до відео. 

Нагадаємо, раніше нейрохірурги врятували життя 9-річній Софійці із Миколаєва, яка отримала поранення голови внаслідок вибуху російського снаряду.

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