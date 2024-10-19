У Польщі знайшли у річці затонулий корабель XIX століття: науковці не знають, як він там опинився

У квітні 1922 року судно перетворили на буксирний корабель і дали йому нову назву

Поблизу фортеці Модлін у Польщі науковці знайшли затонулий корабель "Гетьман Жолкевський", який на початку XX століття плавав поблизу Прип’яті. Уперше судно потопили в ході польсько-більшовицької війни, що тривала, зокрема, на території України.

Відкриття пароплава зробила група дослідників за результатами кількарічних пошуків, пише The Heritage Daily.

Спершу команда науковців зібрала сучасні свідчення солдатів, які служили у фортеці. Завдяки цьому вчені отримали дані про військову техніку та військово-морські засоби, які були затоплені на злитті річок Нарва та Вісла, щоб їх не захопили нацистські війська.

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За допомогою радіолокаційного сканування дослідники виявили шість затоплених суден. Одне з них вирізнялося броньованими ілюмінаторами, елементами двигуна та парового котла.

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Науковці вважали, що ці частини судна нагадували втрачений корабель "Жолкевський".

5 жовтня 2024 року водолаз Артур Собчак знайшов табличку, яка засвідчила те, що на дні річки дійсно був "Гетьман Жолкевський".

Затонулий пароплав зі слідами вибуху в корпусі лежить на дні річки на глибині приблизно від 3 до 4 метрів.

За словами науковців, корабель побудували в Польщі в 1887 році, де його спершу використовували як пасажирський пароплав під назвою "Генрик", пише Science in Poland.

Тоді судно перевозило одночасно близько 150 пасажирів та 25 тонн вантажу.

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Наприкінці XIX століття "Генрика" продали в Російську імперію, де його власником стало Товариство швидких залізниць. Від 1899 року його використовували судновласники з Бобруйська (тепер – Білорусь).

За словами вчених, корабель плавав річкою Прип’ять і отримав нову назву "Звєзда".

Згодом польські війська натрапили на корабель у Чорнобилі під час спільної військової кампанії УНР і Другої польської республіки, спрямованої на повернення окупованих Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою територій України.

У 1920 році судно придбали поляки – воно ввійшло до Пінської флотилії. За кілька тижнів після того пароплав затопили під час більшовицького наступу поблизу Пінська (тепер – Білорусь).

Невдовзі радянська влада підняла корабель і повернула його полякам.

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Після цього судно використовували як плавучу казарму, а в квітні 1922 року його перетворили на озброєний буксирний корабель.

Судно отримало нову назву – "Гетьман Жолкевський" – на честь державного і військового діяча Речі Посполитої.

На початку 1930-х років його передали до Мостового батальйону в Казунь (Польща). Як корабель опинився в річці Нарва, залишається загадкою.

Нагадаємо, поблизу узбережжя США знайшли затоплений бойовий корабель часів Другої світової війни. Після 75 років на дні стан судна зберігся "винятково".