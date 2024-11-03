Вчені досліджують рештки моряків зі затонулого корабля флоту Тюдорів: які таємниці вони приховують

Корабель вдалося підняти з дна моря в 1982 році

Науковці вивчили хімічні зміни в ключицях 12 моряків з одного з найбільших військових кораблів флоту Тюдорів "Мері Роуз".

Вчені виявили, що всі вони більше використовували праву руку – це могло бути викликано упередженнями, які існували в XVI столітті.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в PLOS One, пише CNN.

У 1510 році – незадовго після сходження на престол – Генріх VIII ухвалив рішення про створення двох нових кораблів для королівського флоту Тюдорів. Одним із них став фаворит короля – флагман "Мері Роуз".

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Корабель брав участь у боях проти французької армії і затонув під час битви в 1545 році. Попри численні дослідження, достеменно невідомо, що стало причиною загибелі корабля.

Відомо, що човен перекинуло на правий борт і вода заповнила флагман, увійшовши через відкриті гарматні отвори, сказав співавтор дослідження Алекс Хілдред.

"Через обмежений доступ до палуб і важку сітку, натягнуту над верхньою з них, 500 людей опинилися в пастці на борту.

Вижила лише меншість, яка була на верхніх палубах у носовій і кормовій частинах або на канатах, що підтримують вітрила", – пояснив Алекс Хілдред.

У 1982 році дослідникам вдалося витягти з-під поверхні води корпус затонулого "Мері Роуз" разом із рештками 179 членів його екіпажу.

Наразі флагман та колекція з 19 тисяч експонатів з нього виставлені в музеї "Мері Роуз" в Англії.

Водночас останки моряків через осад на кораблі, який створював безкисневе середовище, збереглися винятково добре. Тому науковці проводять дослідження для того, аби розширити знання про хімію кісток – це може бути цінним для розуміння процесів старіння.

"Розуміння цих змін може дозволити нам отримати більше інформації про ризик переломів і про причини таких станів, як остеопороз і остеоартрит, які зазвичай виникають із старінням", – каже наукова співробітниця Ланкастерської медичної школи Ланкастерського університету (Велика Британія) Шеона Шенкленд.

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В одному з них вчені проаналізували ключиці 12 чоловіків, які померли у віці від 13 до 40 років. Ці кістки обрали неспроста – науковці кажуть, що вони демонструють унікальні характеристики, пов’язані з віком, розвитком і ростом.

Ключиці – кісти, які утворюються одними з перших у людському організмі, але останніми повністю зрощуються – приблизно у віці від 22 до 25 років. При цьому, вважається, що вони найчастіше ламаються.

У ході дослідження група науковців використала новітній неруйнівний метод дослідження – раман-спектроскопію. Завдяки взаємодії світла вони змогли дослідити баланс білка і мінералів, який змінюється зі старінням.

Науковці виявили, що в усіх зразках зміни були більш помітні в правих ключицях, що вказує на те, що члени екіпажу переважно використовувати в роботі праву руку.

Можливо, це спричинене не стільки вибором моряків, як упередженнями, що існували в XVI столітті, кажуть автори дослідження.

У той час ліворукість асоціювали з чаклунством, тому моряки могли більше навантажувати праву руку, аби уникнути обмовлянь.

За словами професора Річарда Медгвіка з Інституту історії, археології та релігії Кардіффського університету (Велика Британія), дослідження надає інформацію про недостатньо вивченні хімічні зміни в людських кістках.

На його думку, новий метод дослідження забезпечує унікальний підхід до розуміння людського способу життя без руйнування археологічно цінних останків.

Надалі група науковців планує дослідити скелет лучників на борту "Мері Роуз", аби з'ясувати, як рід занять вплинув на хімічні зміни в їхніх кістках.

Раніше бельгійські науковці встановили, що знайдений у галло-римській гробниці скелет насправді складається з кісток семи людей.