У Німеччині археологи віднайшли рідкісну колекцію ігрових фігур Середньовіччя

На півдні Німеччини в одному із стародавніх замків вчені виявили колекцію середньовічних ігрових фігур.

Зокрема, вони знайшли шахівницю, яка добре збереглася протягом років, шахові фігури, а також гральні кубики.

Знахідки датуються ХІ-ХІІ століттями нашої ери і є надзвичайно рідкісними в Центральній Європі, пише Arkeonews.

"У Середньовіччі шахи були однією з семи навичок, якими мав володіти справжній лицар. Тому не дивно, що відомі знахідки здебільшого походять із замків.

Відкриття стало для нас повною несподіванкою, а фігурка лицаря у формі коня – "родзинкою", – сказав доктор Лукас Вертер з Німецького археологічного інституту (DAI).

Відомо, що цінні предмети знайшли під уламками стіни невідомого замку на півдні німецької землі Баден-Вюртемберг. Дослідники припускають, що їх загубили або заховали. Завдяки покриттю вони добре збереглися, додали вчені.

Крім шахової, були знайдені також чотири інші гральні фігурки у формі квіток (їх відправили на аналіз), а також гральна кістка з шістьма вічками. Дослідники кажуть, ці знахідки можуть бути виготовлені з рогів тварин.

Фігурка коня має висоту 4 сантиметри, яскраву форму, характерні очі та гривку. Такий складний дизайн характерний для особливо якісних шахових фігур цього періоду.

Науковці сподіваються, що ретельно вивчивши знайдені артефакти, вони зможуть більше дізнатися про витоки європейських шахів і світ ігор середньовічних знатних людей.

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