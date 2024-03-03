Археологи знайшли в Помпеях вишукану фреску: вона зображує міфологічну сцену

На фресці Гелла от-от потоне, вона тягнеться до брата, але її обличчя закрите хвилями

У давньому римському місті Помпеї археологи знайшли фреску, що зображує сцену з давньогрецької міфології. Вона виконана в яскравих кольорах і є вишуканим витвором мистецтва.

Фреска намальована так, ніби це картина в рамці, повішена на жовтій стіні. Вона зображає міфічну оповідь про Фрікса та його сестру-близнючку Геллу, які разом утікали від їхньої мачухи Іно на чарівному барані зі золотою руною, пише The Guardian.

“Це чудова і добре збережена фреска. Міф про Фрікса та Геллу був популярний у Помпеях. Брат і сестра були змушені тікати, бо мачуха хотіла їх позбутися. Зробити це вона планувала шляхом обману та корупції. Однак Гелла впала у воду і потонула”, – розповів Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпеї.

Гелла зображена на межі потоплення: вона тягнеться до брата, але її обличчя вже закрите хвилями.

Фреску планують відновити, але спочатку очистять від вулканічного попелу.

Як відомо, стародавнє місто Помпеї було зруйноване в 79 році нашої ери в результаті виверження Везувія, яке вбило понад 2000 людей. Його руїни стали одним із найбільш відвідуваних археологічних об’єктів у світі.

Зараз Помпеї є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та другим за відвідуваністю туристичним об’єктом в Італії після Колізею в Римі.

Раніше археологи знайшли в Помпеях пекарню-в’язницю.