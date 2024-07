Як загинули Помпеї? Вчені кажуть, що виверження Везувію – не єдина причина занепаду міста

Фото: The Guardian

Причиною загибелі Помпеї завжди вважалося саме виверження Везувію. Проте нове дослідження виявило, що велика кількість жителів давньоримського міста загинула через обвал будівель, спричинений землетрусом, який, ймовірно, стався під час виверженням вулкану.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Earth Science, пише The New York Times.

"У 79 році нашої ери Помпеї були зруйновані катастрофічним виверженням Везувію. Місто поховало під шарами вулканічного попелу. Але виявилося, що багато жителів загинули не лише через вулкан, а через землетрус, який супроводжував виверження", – йдеться у дослідженні.

Виверження Везувію описав давньоримський письменник Пліній Молодший. За його словами, спочатку вулкан викинув величезну кількість попелу та пемзи, які засипали місто. Потім почалися підземні поштовхи, через що стіни будівель обвалилися.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Фото Діти бачили бої: у Помпеях знайшли дитячі малюнки про гладіаторів і полювання

Група дослідників вирішила з'ясувати, чи стали люди жертвами саме підземних поштовхів, чи лише вулканічних потоків.

Дослідники зосередилися на кварталі закоханих (Insula of the Chaste Lovers), який охоплює кілька будівель. У Будинку цнотливих закоханих археологи виявили останки двох чоловіків, які загинули під час виверження. Їхні скелети були пошкоджені, і дослідники припустили, що стіни будівлі зруйнувалися через землетрус.

Один із чоловіків намагався сховатися – це підтверджують переломи кісток, схожі на травми сучасних жертв землетрусів.

Після розкопок і аналізу стало зрозуміло, що стіни в цьому кварталі обвалилися через землетрус.

Археологи виключили падіння уламків як основну причину руйнування, бо шар каміння під стінами вказував на те, що вони не розсипалися під час початкової стадії виверження.

Раніше ми розповідали, що двоє студентів-айтівців навчили штучний інтелект розпізнавати літери стародавнього тексту на сувої. Завдяки цьому ШІ зміг розшифрувати текст на стародавньому сувої з Геркуланума, давньоримського міста, похованого виверженням вулкана Везувій.