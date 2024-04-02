Скільки українців вірять в астрологію, екстрасенсів і таро? Опитування

В астрологію, екстрасенсорні здібності та тарологію вірять від 15% до 35% українців.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили 17 лютого – 5 березня 2024 року.

"35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Щонайменше в одне з цього переліку вірять 43% українців", – зазначають соціологи.

Українців питали про:

астрологію – вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю);

екстрасенсорні здібності – ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо;

тарологію – читання майбутнього по картах.

Для кожного з питань респондент мав відповісти "скоріше вірю" чи "скоріше не вірю".

Віра в астрологію та вплив планет поширена серед усіх категорій населення.

Більше в астрологію вірять жінки (49% серед усіх опитаних), ніж чоловіки (лише 36%).

Також в астрологію частіше вірять старші люди (51%) та українці з дуже низьким статком (65%).

Схожа ситуація з таро та екстрасенсами – частіше в них вірять люди віком від 40 років, які мешкають у селах або невеликих містах.

"Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є "сприятливим" середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія.

Вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно "спрощують" дотик українців до астрологів, віщунок тощо", – пояснює соціолог та виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

В телефонному опитуванні взяли участь 2008 українців з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, але в умовах війни додається певне систематичне відхилення.

Нагадаємо, у квітні 2023 року 29% українців віком до 35 років відмічали погіршення психічного здоров'я.