Космічний вальс: астрономи здійснять ризиковий маневр, щоб доставити дослідницький апарат до Юпітера

Наступного тижня вчені Європейського космічного агентства спробують здійснити маневр, що є доволі ризиковим для міжпланетних польотів. За допомогою гравітації Землі та Місяця вони планують змінити швидкість і напрямок руху раніше запущеного космічного корабля Juice.

Місія Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) розпочалася у квітні 2023 року, коли космічний апарат запустили в міжпланетний простір, інформують в Європейському космічному агентстві.

Схема польоту космічного апарату повз Місяць та Землю Європейське космічне агентство

Як зазначає The Guardian, кінцевим завданням пристрою вважають дослідження Юпітера та його двох льодових супутників – Європи та Ганімеди – у зовнішній частині Сонячної Системи. Там космічний корабель збиратиме інформацію про можливі ознаки життя.

Протягом 19-20 серпня науковці направлять Juice на обліт Землі та Місяця і здійснять перший подвійний гравітаційний маневр у космосі.

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Очікується, що корабель використає гравітаційні поля цих космічних об’єктів для того, аби змінити власну швидкість і напрямок руку.

"Оператори впевнені в успіху, але це ризикований виклик, з яким ще не стикалася жодна інша космічна місія", – поділилися в Європейському космічному агентстві.

За принципом дії маневр нагадуватиме запуск у повітря каміння за допомогою рогатки.

Однак цей рух вимагає надзвичайної точності, адже найменша помилка, як зазначають в агентстві, здатна приректи всю місію до провалу.

"Це схоже на проходження через дуже вузький коридор при надзвичайно великій швидкості натискаючи на педаль газу до максимуму, коли запас простору з обох боків становить лише міліметри", – сказав Ігнасіо Танко, менеджер з експлуатації космічного корабля Juice.

Цей міжпланетний "танець" вимагатиме від апарату дотримання правильної швидкості, часу і напрямку руху. Однак без такого точного маневрування космічні інженери просто не могли б досліджувати більш віддалені планети Сонця.

Апарат місії від 17 до 22 серпня буде підтримувати постійний зв’язок із наземними станціями по всьому світу. Завдяки цьому оператори за потреби зможуть вчасно внести коригування, які утримають космічний корабель на правильному курсі.

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Після цього проходження космічним простором на корабель чекають подібні маршрути повз Венеру, та ще два – повз Землю у 2026 та 2029 роках. Вважається, що за успішного маневрування Juice дістанеться Юпітера до червня 2031 року.

"Під час прольоту Земля викривлятиме траєкторію Juice в космосі, "гальмуючи" його та перенаправляючи на курс для прольоту повз Венеру в серпні 2025 року", – пояснюють у Європейському космічному агентстві.

Навіщо прокладати такі складні маршрути?

Для прямого польоту до Юпітера на борт космічного корабля потрібно було б завантажити 60 тисяч кілограмів палива, а це неможливо. Крім того, апаратові під час виходу на орбіту планети потрібне додаткове джерело живлення для уповільнення.

Отож дослідники вирішили піти простішим шляхом, побудувавши маршрут, за якого апарат зміг би використовувати силу тяжіння планет на свою користь. Так Juice зможе коригувати свою траєкторію в космосі та забезпечити прибуття до Юпітера з правильною швидкістю та напрямом.

"Ретельною розробкою цього неймовірно складного маршруту займалася спеціалізована група аналізу місії протягом останніх 20 років", – зазначили в організації.

Раніше ми розповідали про складності, з якими стикнулися американські астронавти під час восьмиденної подорожі на Міжнародну космічну станцію. Через це мандрівка може затягнутися до лютого 2025 року.