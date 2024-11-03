Земля в русі: астронавт NASA поділився знімком планети, зробленим на висоті 400 кілометрів

Американський астронавт NASA Дон Петтіт, перебуваючи борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів.

Фотографію створили, коли орбітальна лабораторія проходила над територією Мексики та США, пише Space.com.

На світлині можна побачити вогні міст під МКС, а лівіше на фото на горизонті – полярне сяйво. У тій частині планети енергетичні частинки від Сонця, що досягло піку активності, взаємодіють із верхніми шарами атмосфери.

Астронавт Дон Петтіт, відомий своїми фотографіями з довгою витримкою, які він робить у вільний від роботи на МКС час.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Затьмарив світло зірок і Місяця: космонавти зафільмували незвично яскравий зелений вибух метеора

69-річний астронавт наразі перебуває у четвертій у своєму житті подорожі в космос. За підрахунками NASA, Дон Петтіт провів за межами Землі понад 370 днів, зокрема 13 годин у відкритому космосі.

Під час місії в 2011-2012 роках американець за допомогою роботизованої руки захопив перший комерційний вантажний космічний корабель SpaceX Dragon D1.

Вчергове на борт Міжнародної космічної станції чоловік прибув 11 вересня 2024 року. Очікується, що найближчі шість місяців Дон проведе в космосі, де виконуватиме роботу бортінженера та проводитиме наукові експерименти.

Раніше астронавт Меттью Домінік створив уповільнене відео орбітального сходу Сонця з борта Міжнародної космічної станції.