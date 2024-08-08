NASA: Астронавти, які вирушили на МКС на 8 днів, можуть там застрягнути до 2025 року

Астронавти, які відправилися у випробувальну місію на МКС, можуть там пробути до наступного року

Двоє американських астронавтів Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які у червні 2024 року вирушили у восьмиденну місію на Міжнародну космічну станцію, але через технічні проблеми досі там перебувають, можуть повернутися додому аж у лютому 2025 року.

Такий розвиток подій цілком ймовірний, якщо не вдасться відремонтувати їхній корабель Boeing Starliner, пише The Guardian.

У середу американське космічне агентство NASA заявило, що якщо повернення на Starliner буде небезпечним, астронавти використають інший корабель – Crew Dragon SpaceX, однак це відбудеться аж наступного року.

Зокрема, керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч, заявив, що агентство розглядає можливість відправки до МКС корабля Dragon Crew-9 компанії SpaceX. Його запуск спочатку був запланований на середину серпня. Згодом стало відомо, що місія стартує після 24 вересня.

Наразі питання, як повернути Вілмора і Вільямс назад, досі вирішують.

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Нагадаємо, астронавти вирушили у місію 5 червня 2024 року. Вона мала тривати 8 днів, але затягнулася через технічні проблеми. Вони поставили під сумнів здатність космічного корабля безпечно повернути екіпаж на Землю, як було заплановано.

Представник Boeing заявив, що якщо NASA вирішить змінити місію Starliner, компанія "вживатиме заходів, необхідних для налаштування Starliner для повернення його без екіпажу".

Космічний корабель Starliner пробув на МКС 63 дні з можливих 90, і він "припаркований" у тому ж порту, який Crew Dragon повинен буде використовувати для доставки майбутнього екіпажу астронавтів.

У липні компанія Boeing заявила, що після ретельних наземних випробувань інженери виявили проблеми в Starliner, як-от несправність двигунів і витік гелію. Але у той же час вони впевнені, що повернення за допомогою цього корабля можливе.

Однак дехто з керівників агентства сумніваються, чи варто повертати Вільямса і Вілмора на кораблі Starliner.

Частина експертів Програми комерційних польотів NASA не погодилися з планом прийняти дані випробувань Boeing і використовувати Starliner для доставки астронавтів додому.

"Ми не проводили опитування, щоб зробити остаточний висновок", – сказав керівник програми комерційних польотів Стів Стіч.

Експерти з космічної галузі зазначили, що виникнення проблем не є чимось незвичайним чи несподіваним під час експериментального космічного польоту.

"Це випробувальна місія, пілотований випробувальний політ. Одна з його особливостей полягає у вирішенні незапланованих проблем", – наголосив Джеррі Стоун, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень.