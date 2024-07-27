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Полярні сяйва та метеор: астронавт NASA показав приголомшливе відео з космічної станції

Олена Барсукова — 27 липня, 11:10
Полярні сяйва та метеор: астронавт NASA показав приголомшливе відео з космічної станції
Matthew Dominick

У NASA показали нові кадри з борту Міжнародної космічної станції: на камеру потрапили полярні сяйва, зірки та швидкий метеор.

Відео записав астронавт, командир місії SpaceX Crew-8 Метью Домінік, пише Space.com.

"Якщо придивитись, то на пів шляху можна побачити метеорну смугу, що летить до Землі",написав Домінік.

Однак найпомітнішими на цьому відео є зелені та фіолетові полярні сяйва, які освітлюють нічне небо.

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Астронавти кажуть, що у 2024 році сталося багато полярних сяйв, адже Сонце досягло піка сонячної активності протягом свого 11-річного циклу.

Відео знімали зсередини модуля "Купол" орбітальної лабораторії. На передньому плані видно роботу мобільної системи обслуговування МКС Canadarm2.

Нагадаємо, полярне сяйво, що поділяють на північне і південне сяйво, – це оптичне явище, під час якого відбувається світіння нічного неба.

Нещодавно у небі над Північною Америкою та Європою зафіксували північне сяйво, яке може бути найяскравішим за останні 500 років. Також вчені помітили в атмосфері Сонця незвичайне радіовипромінювання, схоже на полярне сяйво.

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