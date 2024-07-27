Полярні сяйва та метеор: астронавт NASA показав приголомшливе відео з космічної станції

У NASA показали нові кадри з борту Міжнародної космічної станції: на камеру потрапили полярні сяйва, зірки та швидкий метеор.

Відео записав астронавт, командир місії SpaceX Crew-8 Метью Домінік, пише Space.com.

"Якщо придивитись, то на пів шляху можна побачити метеорну смугу, що летить до Землі", – написав Домінік.

Однак найпомітнішими на цьому відео є зелені та фіолетові полярні сяйва, які освітлюють нічне небо.

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Астронавти кажуть, що у 2024 році сталося багато полярних сяйв, адже Сонце досягло піка сонячної активності протягом свого 11-річного циклу.

Satellites, stars, and, a meteor . . . Night timelapse just prior to sunrise. If you watch carefully, part way through you can see a meteor streak towards earth.



I do not have the settings readily available, but they are likely: 50mm, f1.2, ISO 6400, 1/4s, with a 1/2s interval. pic.twitter.com/bAsFsu2Q4m — Matthew Dominick (@dominickmatthew) July 21, 2024

Відео знімали зсередини модуля "Купол" орбітальної лабораторії. На передньому плані видно роботу мобільної системи обслуговування МКС Canadarm2.

Нагадаємо, полярне сяйво, що поділяють на північне і південне сяйво, – це оптичне явище, під час якого відбувається світіння нічного неба.

Нещодавно у небі над Північною Америкою та Європою зафіксували північне сяйво, яке може бути найяскравішим за останні 500 років. Також вчені помітили в атмосфері Сонця незвичайне радіовипромінювання, схоже на полярне сяйво.