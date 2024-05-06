Вчені показали рідкісне радіоколо, більше за Чумацький Шлях: у ньому дюжина галактик

Європейське космічне агентство разом із NASA зробили знімки величезного космічного об’єкта Cloverleaf, щоб розкрити його таємниче походження. Ймовірно, він виник у результаті зіткнення галактичних груп.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Astronomy and Astrophysics Letters, повідомляє Space.

Cloverleaf є прикладом дивного радіокола (ORC) – це кільця радіовипромінювання, які можуть в тисячі разів перевищувати ширину Чумацького Шляху, охоплюючи одну або декілька галактик. ORC відкрили у 2019 році, відтоді їх знайшли ще сім.

Енергія, необхідна для створення такої структури, величезна. Тому астрономи поставили собі за мету дізнатися, які події сприяли утворенню ORC.

За допомогою спостережень космічного телескопа XMM-Newton дослідники припустили, що Cloverleaf виник завдяки зіткненню двох груп галактик.

Раніше вчені намагалися реконструювати народження ORC за допомогою комп’ютерних симуляцій і змогли відтворити форми цих об’єктів. Однак інтенсивність радіовипромінювання виявилася недостатньою.

Перше виявлене дивне радіоколо Bärbel Koribalski/ASKAP

Тоді астрономи вирішили подивитися на ORC у рентгенівському світлі.

Рентгенівське випромінювання від Cloverleaf показало розподіл газу в групі галактик, що входять до складу ORC. Це ніби крейдяний контур, який правоохоронці малюють на місці злочину.

Проаналізувавши газ, вчені виявили, що галактики в Cloverleaf колись були частинами двох окремих груп, які зблизилися, зіткнулися і злилися.

Рентгенівське випромінювання також допомогло визначити температуру газу в цьому регіоні – близько 8,3 мільйона градусів за Цельсієм.

Чим більші маси галактик, що беруть участь у галактичних скупченнях, тим сильніший гравітаційний вплив злиття і тим швидше втягується газ. Все це, своєю чергою, підвищує його температуру. Саме температура може дати вченим підказку, скільки галактик брало участь у злитті.

"Це вимірювання дозволило нам зробити висновок, що в ORC Cloverleaf перебуває близько дюжини галактик, які притягалися одна до одної, що узгоджується з тим, що ми бачимо на зображеннях у глибокому видимому діапазоні", – зазначив співавтор дослідження Сяоюань Чжан.

Що стосується радіовипромінювання від ORC, команда припускає, що воно було згенероване частинками, прискореними ударними хвилями, які вилітали з галактик під час їхнього зіткнення.

Однією з проблем, пов'язаних із припущенням команди, є те, що злиття галактичних груп є поширеним явищем, однак ORC – рідкісним. Тому поки що невідомо, як саме ця конкретна група галактик у результаті зіткнення створила Cloverleaf.

Нагадаємо, вчені виявили нову екзопланету і назвали її іменем героя із "Гаррі Поттера".