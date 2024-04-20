Астрономи вперше зафіксували "космічну веселку" поза межами Сонячної системи
Уперше за історію спостережень науковцям удалось зафіксувати "ефект слави" в атмосфері планети, розташованої за межами Сонячної системи. Візуальне явище певною мірою нагадує земну веселку.
Про це повідомляє CNN із посиланням на результати дослідження, опублікованого в науковому часописі Astronomy & Astrohpysics.
"Ефект слави" – оптичне явище, що виникає через відбивання світла від хмар. Воно є результатом взаємодії сонячного світла із крихітними краплями води або кристалами льоду в атмосфері. "Космічна веселка" проявляється як сукупність кілець кольорового світла, що оточують об’єкт спостереження.
Явище відстежили на екзопланеті під назвою WASP-76b за допомогою космічного телескопа "Хеопса" Європейського космічного агентства.
За межами нашої планети таке явище раніше фіксували лише на Венері. Причиною того, чому за межами нашої Сонячної системи раніше не було жодного "ефекту слави", є відсутність там особливих умов.
"По-перше, потрібні частинки атмосфери, які мають форму, близьку до ідеальної сферичної, повністю однорідні та достатньо стабільні, щоб спостерігати за ними протягом тривалого часу.
Зірка, що є поблизу планети, повинна світити прямо на неї, щоб спостерігач – тут "Хеопс" – мав правильне розташування відносно планети", – сказав у заяві провідний автор дослідження Олів’є Деманжон, астроном з Інституту астрофізики та космічних наук у Португалії.
Фізичне походження цього візуального явища в атмосфері планети не відоме. Однак припускають, що причиною могли стати нічні хмари, які простягаються переважно східною стороною космічного тіла.
WASP-76b – гаряча газова гігантська планета, яка розташована на відстані 637 світлових років від Землі. Вона має дві сторони – денну, що завжди звернена до зірки, та нічну, яка постійно занурена в темінь.
Удень поверхня планети нагрівається до 2400°С, завдяки чому елементи, які на Землі зазвичай утворюють гірські породи, плавляться і випаровуються. Згодом вони конденсуються й утворюють хмари, що пускаються дощем із розплавленого заліза.
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