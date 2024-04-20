Астрономи вперше зафіксували "космічну веселку" поза межами Сонячної системи

Явище спостерігали "ефект слави" на газовому гіганті WASP-76b – планеті, що розташована за межами Сонячної системи.

Уперше за історію спостережень науковцям удалось зафіксувати "ефект слави" в атмосфері планети, розташованої за межами Сонячної системи. Візуальне явище певною мірою нагадує земну веселку.

Про це повідомляє CNN із посиланням на результати дослідження, опублікованого в науковому часописі Astronomy & Astrohpysics.

"Ефект слави" – оптичне явище, що виникає через відбивання світла від хмар. Воно є результатом взаємодії сонячного світла із крихітними краплями води або кристалами льоду в атмосфері. "Космічна веселка" проявляється як сукупність кілець кольорового світла, що оточують об’єкт спостереження.

Явище відстежили на екзопланеті під назвою WASP-76b за допомогою космічного телескопа "Хеопса" Європейського космічного агентства.

Оптичне явище "ефект слави" часто можна помітити на Землі. Vincent Lowe/Atmospheric Optics

За межами нашої планети таке явище раніше фіксували лише на Венері. Причиною того, чому за межами нашої Сонячної системи раніше не було жодного "ефекту слави", є відсутність там особливих умов.

"По-перше, потрібні частинки атмосфери, які мають форму, близьку до ідеальної сферичної, повністю однорідні та достатньо стабільні, щоб спостерігати за ними протягом тривалого часу.

Зірка, що є поблизу планети, повинна світити прямо на неї, щоб спостерігач – тут "Хеопс" – мав правильне розташування відносно планети", – сказав у заяві провідний автор дослідження Олів’є Деманжон, астроном з Інституту астрофізики та космічних наук у Португалії.

Фізичне походження цього візуального явища в атмосфері планети не відоме. Однак припускають, що причиною могли стати нічні хмари, які простягаються переважно східною стороною космічного тіла.

WASP-76b – гаряча газова гігантська планета, яка розташована на відстані 637 світлових років від Землі. Вона має дві сторони – денну, що завжди звернена до зірки, та нічну, яка постійно занурена в темінь.

Удень поверхня планети нагрівається до 2400°С, завдяки чому елементи, які на Землі зазвичай утворюють гірські породи, плавляться і випаровуються. Згодом вони конденсуються й утворюють хмари, що пускаються дощем із розплавленого заліза.

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