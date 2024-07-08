Один з астероїдів, які пролетіли повз Землю, мав власного супутника – вчені

Під час спостереженням за польотом двох астероїдів повз Землю, що відбувся 29 червня, науковці виявили невеликого супутника, що обертається навколо одного з них. Аастрономи зробили зображення цих космічних об’єктів.

Науковці Лабораторії реактивного руху NASA відстежили астероїди 2011 UL21 та 2024 MK, який виявили лише за 13 днів до наближення до Землі, пише CNN.

Спостереження здійснили за допомогою Планетарного радара Голдстоунської вежі Deep Space Network – системи радіоантен на Землі, яка, діючи наче радар у космосі, досліджує Сонячну систему та допомагає спілкуватися з астронавтами у космосі.

Перший космічний камінь 2011 UL21 дослідники виявили ще в 2011 році. Тоді науковці визначили його ширину (1,5 км) та статус ("потенційно небезпечний" – тобто такий, що в майбутньому може вплинути на Землю).

27 червня науковці спостерігали за його польотом повз нашу планету на відстані 6,6 мільйона кілометрів – це в 17 разів перевищує дистанцію від Землі до Місяця. Для цього вчені використали радіохвилі, які відбивалися від об’єкта і поверталися до супутникових антен.

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Отримані дані допомогли встановити, що сферичний астероїд – один із подвійної системи тіл. Виявилося, що навколо нього на відстані трьох кілометрів обертається невеликий супутник.

Астероїда 2011 UL21 та його супутник NASA/JPL-Caltech Нещодавно відкритий астероїд 2024 MK NASA/JPL-Caltech

"Вважається, що приблизно дві третини астероїдів такого розміру є подвійними системами, і їх відкриття є особливо важливим, оскільки ми можемо оцінити взаємні орбіти тіл, їхні маси та щільність, що надасть ключову інформацію про спосіб їхнього формування", – сказав Ленс Беннер, головний науковий співробітник JPL, який керував спостереженнями.

Також дослідники виявили астероїд 2024 MK завширшки 150 метрів. Він пролетів на відстані 295 тисяч кілометрів від Землі. Щоправда, вчені побачили його лише за 13 днів до наближення до нашої планети.

Під час проходження космічного тіла біля нашої планети він зіткнувся з гравітацією Землі, і це змінило його орбіту.

Хоча жоден з астероїдів не мав небезпечної для Землі орбіти, дані про космічні камені – цінне джерело знань для прогнозів будь-яких потенційних зіткнень.

Крім того, астрономи вивчають ці залишки формування Сонячної системи для того, аби розширити розуміння нашої частини космосу.

"Це була надзвичайна можливість – дослідити фізичні властивості та отримати детальні зображення навколоземного астероїда", – сказав Беннер.

Нагадаємо, нещодавно космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики, яка розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі.