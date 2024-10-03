Вчені знайшли спосіб перетворити астероїди на їжу для космічних мандрівників

Вчені шукають спосіб нагодувати астронавтів під час довгих космічних подорожей. Вони розробили метод, який дозволяє перетворювати астероїди на їжу.

Про це пише The New York Times з посиланням на дослідження у Міжнародному журналі астробіології.

На довгі космічні подорожі запастись сублімованою їжею складно. Але й виростити їжу "на грядках" у космосі – неможливо. Тому вчені припускають, що астрономи зможуть перетворювати на їжу астероїди. Але їсти треба буде не саме каміння.

Космічні мандрівники зможуть запустити хімічний і фізичний процеси розщеплення астероїда. Вуглеводні сполуки, що утворяться в ході цих реакцій, згодували б спеціальним бактеріям.

Після того, як бактерії наситяться, астронавти зможуть споживати колекцію мікробів, яку вчені назвали "біомасою".

ВІДЕО ДНЯ

ReSource – одна з програм агентства оборонних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Вона ставить перед дослідниками завданя перетворити відходи, що виробляють військові, у щось корисне.

Завдяки цій програмі створили військові пайки з назвою "їжа, готова до вживання" (M.R.E.). А пластикові контейнери, в яких зберігається яловичина для солдатів, тепер служать по кілька років.

На думку вчених, астероїди схожі на пластик: вони обидва містять багато вуглецю.

Тому поки що вчені вчаться створювати їжу з пластику за допомогою піролізу – хімічного процесу розщеплення. Як зазначив професор інженерії в Західному університеті в Онтаріо Джошуа Пірс, це "приготування їжі без кисню".

У результаті розщеплення утворюється тверда речовина, газ і олія. Потім олія потрапляє в біореактор, де бактерії поїдають те, що їм дають. І, нарешті, коли бактерії закінчують харчуватися, вони самі стають їжею. Біомаса має поживні властивості, подібні до їжі, яку ми споживаємо щодня.

Вчені зізнаються, що перші спроби перетворення були неапетитними – їжа нагадувала суспензію тілесного кольору. Нині ж науковцям вдалося просунутися та створити щось більш схоже на карамельний йогурт.

Астероїди чи метеорити могли допомогти Землі стати придатною для життя та вплинули на початкову еволюцію організмів – одноклітинні формувалися, коли на поверхню нашої планети падала велика кількість космічних каменів.

Дослідники використовували астероїд Бенну як модель космічної породи. Місія NASA OSIRIS-REx повернулася на Землю з каністрою його уламків.

За підрахунками вчених, щоб підтримувати одного астронавта протягом одного року, потрібно від 5500 до 175 тисяч тонн астероїда. Але спершу біомасу мають перевірити на токсичність.

Нагадаємо, раніше вчені спробували зробити пиво в умовах, які наближені до космічних. Вони дійшли висновку, що мікрогравітація може не тільки прискорити процеси бродіння, але й допомагати виробляти продукти вищої якості. Тож цілком ймовірно, що космічне пиво може смакувати краще ніж земне.