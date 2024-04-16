У 33 рази більша за Сонце: у Чумацькому Шляху виявили гігантську чорну діру

Чорну діру вдалось виявити завдяки спостереженню за зіркою, що рухалась під її впливом.

Астрономи виявили величезну чорну діру всього за 2 тисячі світлових років від Землі. Наразі це найбільша чорна діра в Чумацькому Шляху.

Вважають, що небесне тіло, яке в 33 рази перевищує вагу Сонця, утворилося внаслідок вибуху зірки, повідомляє The Guardian та ESO.

Відкриття космічного об’єкта було випадковим: дослідники спостерігали за зіркою в сузір’ї Орла, що потрапила під дію сили чорної діри. Про виявлення чорної діри повідомили дані місії Gaiа Європейського космічного агентства.

"Повна несподіванка. Це – наймасивніша чорна діра зоряного походження в нашій галактиці та друга найближча з усіх виявлених. Таке відкриття буває лише раз у житті дослідника", – сказав доктор Паскуале Пануццо, астроном і член місії Gaia з Паризької обсерваторії.

Подальші спостереження з телескопа Європейської південної обсерваторії в чилійській пустелі Атакама підтвердили масу чорної діри і орбіту зірки, яка обертається навколо неї кожні 11,6 року.

Астрономи знайшли такі ж масивні чорні діри за межами нашої галактики і висунули припущення, що вони можуть утворитися в результаті вибухів зірок, у хімічному складі яких дуже мало важчих за водень і гелій елементів.

Вважається, що такі бідні на метал зірки втрачають менше маси протягом життя. Як результат, у них залишається більше ресурсу для створення чорних дір великої маси після "смерті".

Проте доказів прямого зв’язку між такими зірками й чорними дірами великої маси досі немає.

Учені не виключають можливості існування в Чумацькому Шляху інших чорних дір, виявлення яких ускладнено. Це пояснюють тим, що ці об’єкти часто не мають зірок, які обертаються навколо них, тому вони майже невидимі для спостереження.

Великий звіт щодо цієї чорної діри мали оприлюднити в 2025 році. Однак, через важливість відкриття, дослідники опублікували дані про нього раніше, ніж планувалося. Очікують, що це дасть можливість іншим астрономам якомога швидше провести подальші спостереження.

Нагадуємо, у лютому 2024 року астрономи знайшли найбільшу чорну діру у Всесвіті. Її маса становить близько 17 мільярдів Сонць.