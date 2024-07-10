Внаслідок атаки на Київ загинули лікарі і пацієнти клініки ADONIS: що про них відомо

Уламки ракети влучили у приватну лікарню мережі ADONIS: що відомо про постраждалих

Оновлено о 16:15 10.07.24

Внаслідок ракетної атаки росіян на Київ 8 липня постраждала приватна клініка мережі ADONIS. Через влучання уламків ракети загинуло семеро людей – двоє пацієнток і п’ятеро працівників закладу. Ще одна працівниця перебуває в лікарні у важкому стані.

У коментарі для "УП. Життя" співробітниця відділу маркетингу мережі ADONIS Ірина Сало розповіла, що одній із пацієнток було 29 років.

Серед загиблих працівників клініки старша касирка Вікторія Бондаренко – у жінки залишилося двоє дітей, її син і чоловік перебувають у зоні бойових дій. За словами колег, вона завжди була усміхненою, позитивною та доброю жінкою.

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Також загинула старша медсестра Тетяна Шарова – жінка разом із сином у 2014 році переїхала до Києва з Донецька. Відомо, що він був у полоні, нещодавно одружився.

"Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом, її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас", – зазначили в клініці ADONIS.

Лікар УЗД-діагностики Віктор Брагуца Мережа клінік ADONIS Старша медсестра Тетяна Шарова Мережа клінік ADONIS Сестра-господиня Оксана Корж Мережа клінік ADONIS Старша касирка Вікторія Бондаренко Мережа клінік ADONIS

Жертвою атаки стала й сестра-господиня Оксана Корж – жінка мала двох дітей. Молодший син цьогоріч закінчив школу, а старша донька напередодні трагедії народила двійнят. Персонал згадує її як прекрасну, турботливу, добру та уважну людину.

Ворожа ракета вбила й лікаря УЗД-діагностики Віктора Брагуцу. Без батька залишились дві доньки.

"Він був душею філії, позитивним, постійно жартував і підбадьорював персонал", – розповіла пані Ірина про лікаря УЗД.

Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало Фото для "УП. Життя" надала Ірина Сало

Також у клініці підтвердили загибель лікарки-акушерки-гінекологині Світлани Поплавської. Інформація про це раніше з'явилася у мережі.

Відомо, що Світлана родом з Микулинців, що на Тернопільщині. У 2008 році закінчила Харківський національний медичний університет та здобула фах гінеколога. Також була фахівцем з ультразвукової діагностики (УЗД) та консультанткою з питань сексології.

Світлана працювала лікаркою-акушеркою-гінекологинею в одній із приватних столичних клінік Facebook Світлана Поплавська

Близько п’яти років пропрацювала у клініці ADONIS, а до цього – у жіночій консультації лікарні міста Бровари.

Нещодавно жінка вийшла з декретної відпустки – її наймолодшій донечці не виповнилося й двох років.

Новина про смерть Світлани вразила її пацієнтів і знайомих. У своїх соцмережах вони публікують дописи, в яких діляться спогадами про медикиню.

"Вчора (8 липня – ред.) під час ракетної атаки по клініці "Адоніс" на Лівобережній загинула наша колега, лікарка акушер-гінеколог, з якою разом працювали і товаришували багато років, чудова жінка, людина і мати трьох прекрасних діточок Світлана Поплавська.

Не можу в це повірити. Ми цілий день не могли до неї додзвонитися. Світла пам’ять, ти тепер ангел", – написала лікарка-гінекологиня Світлана Кузічева.

Пацієнтки, які зверталися до Світлани по допомогу, згадують її як хорошого спеціаліста та професіонала своєї справи.

"Пані Світлана була моєю лікаркою протягом, здається, мільйона років. Світла, відкрита, розумна та щира.

Я не часто зустрічаю лікарок і лікарів, до яких біжиш на чекапи регулярно сам, бо це не просто чекап, а сеанс психотерапії та приємного спілкування…

Учора пані Світлану вбила Росія. У неї залишилося троє дітей, любляча родина, сотні пацієнток, яким вона допомагала і яких вела, тисячі недороблених справ і планів…" – йдеться у дописі Тетяни Павлюк.

Наразі сім’я Світлани Поплавської потребує фінансової допомоги.

Нагадаємо, 8 липня РФ здійснила масовану ракетну атаку по українських містах – Києві, Дніпрі, Кривому Розі та інших.

Зокрема ворог влучив по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдиті". На момент обстрілу в медзакладі перебували понад 600 маленьких пацієнтів.

Внаслідок удару загинула 30-річна лікарка родом зі Львова Світлана Лук’янчик. Загалом на території лікарні загинуло двоє людей, ще понад півсотні зазнали поранень.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про загиблих.