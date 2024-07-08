Внаслідок атаки на "Охматдит" загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчик

Виправлено о 21:01 09.07.24

Оновлено о 20:00 08.07.24

Унаслідок ракетного удару РФ по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих.

Серед них – 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру", – написав мер.

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На трагічну звістку відреагувала подруга дитинства Світлани Марія Прищепа. У своїх Instagram-stories вона поділилася спільними фото.

Спогади Марії в Instagram-stories скриншоти

"У тобі стільки життя було, скільки відданості своїй справі. Ти жила цим і ніколи не мала часу на особисте життя. Це було не на часі, бо ти мала за ціль стати лікарем і рятувати життя.

Я така рада, що ти була в моєму житті. Так тішилася твоїм успіхам та зовсім не ображалася, що наші зустрічі стали такими рідкісними. Ти жила в “Охматдиті”, періодично кудись літаючи на конференції”, – згадує Марія.

За словами міського голови, Світлану поховають на Голосківському цвинтарі у Львові біля її батьків.

Нагадаємо, станом на 15:30 кількість загиблих через ракетний удар росіян по Києву зросла до 20. Зокрема, на території дитячої лікарні "Охматдит" загинуло 2 людини, ще 16 постраждало.

Унаслідок російського обстрілу також постраждав сусідній з "Охматдитом" медзаклад – Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

У МОЗ розповіли, що росіяни завдали удару по корпусу із відділенням токсикології дитячої лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі.

Згодом виконувачка обов’язків завідувачки реанімаційного відділення розповіла, що під час тривоги діти перебували у підвалі, а медичний персонал – в коридорі.

Примітка: текст виправлено. У попередній версії ми неправильно вказали прізвище лікарки. "УП. Життя" перепрошує за помилку.