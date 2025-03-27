Збій в "Укрзалізниці": в компанії пояснили, як знайти квиток чи повернути за нього гроші

23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

Вранці 27 березня компанія повідомила, що продаж квитків відновлено.

Утім, багато користувачів стикнулися з проблемами, зокрема не можуть знайти квитки, придбані до кібератаки, чи повернути за них кошти.

Що робити у таких випадках – розповіли в УЗ.

Як знайти квитки, придбані до 22 березня?

Спершу варто перевірити електронну скриньку, яку пасажир вказував при купівлі квитка, – там має бути лист від з PDF-квитком, якщо додано електронну пошту до профілю в застосунку. Також варто перевірити папку "спам".

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Що робити, якщо квиток не вдалося знайти?

У такому випадку варто прийти на потяг принаймні за 20 хвилин до відправлення.

"Провідник може перевірити підставу на проїзд за підтвердженням оплати: запис у банківському застосунку або квитанція про оплату", – зазначили в УЗ.

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Як повернути кошти за раніше придбаний онлайн-квиток?

Для цього потрібно заповнити заявку на повернення. Знайти її можна за посиланням. Квиток можна повернути не пізніше ніж за 1 годину до відправлення.

Що робити, якщо пасажир резервував кошти для автоматичної купівлі, а квиток через кібератаку так і не надійшов?

У такому випадку пасажир має заповнити заявку на повернення. Її можна знайти за посиланням. Гроші повернуть після перевірки. Термін повернення коштів може варіюватися залежно від банку пасажирів та становити до 30 робочих днів.

Що робити, якщо пасажир купував квиток ПІСЛЯ відновлення онлайн-продажів?

Якщо під час оплати стався збій і гроші зняло, але квиток не прийшов, то потрібно:

зачекати 5-10 хвилин та перевірити електронну скриньку;

якщо квитка досі немає, то повідомте про проблему через розділ "Зворотний зв’язок" у застосунку УЗ;

пасажиру надішлють квиток або повернуть гроші.

"З усіх інших питань просимо пасажирів звертатись на нашу резервну електронну пошту [email protected]. Ми робимо все можливе, щоб швидко мінімізувати наслідки збоїв після відновлення систем", – зазначили в "Укрзалізниці".