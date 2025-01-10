Кота, лук зі стрілами та мʼясорубку: що забували пасажири в потягах "Укрзалізниці" у 2024 році
У 2024 році пасажири "Укрзалізниці" 17 218 разів зверталися з проханнями знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. Дещо зі забутого неабияк дивувало залізничників.
"Деякі знахідки настільки несподівані, що викликають лише одне питання: "Як?!" – зауважили в компанії.
Серед дивних та коштовних знахідок були:
- відро з яйцями;
- лук для стрільби;
- коробка з живими метеликами;
- мокрий купальник у пакеті;
- м’ясорубка електрична;
- живий кіт;
- діамантовий хрестик з ланцюжком;
- гаманець із 6 тисячами доларів.
Однак чи не найбільше у компанії переживали за кота.
"Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх", – наголосили в Укрзалізниці.
У 70% випадків речі віднаходять своїх власників. Тож у компанії ще раз нагадують, що перед виходом з поїзда варто перевіряти, чи не забули ви цінних речей.
Нагадаємо, влітку "Укрзалізниця" розповідала про пасажирів, що забули капи для зубів, паспорт на імплант і 8 ковбас, а навесні 2023-го серед знахідок трапився навіть рулон лінолеуму.