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Кота, лук зі стрілами та мʼясорубку: що забували пасажири в потягах "Укрзалізниці" у 2024 році

Вікторія Андрєєва — 10 січня, 16:48
Кота, лук зі стрілами та мʼясорубку: що забували пасажири в потягах Укрзалізниці у 2024 році
Що забували пасажири в потягах “Укрзалізниці” у 2024 році
"Укрзалізниця"

У 2024 році пасажири "Укрзалізниці" 17 218 разів зверталися з проханнями знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. Дещо зі забутого неабияк дивувало залізничників.

"Деякі знахідки настільки несподівані, що викликають лише одне питання: "Як?!" – зауважили в компанії.

Серед дивних та коштовних знахідок були:

  • відро з яйцями;
  • лук для стрільби;
  • коробка з живими метеликами;
  • мокрий купальник у пакеті;
  • м’ясорубка електрична;
  • живий кіт;
  • діамантовий хрестик з ланцюжком;
  • гаманець із 6 тисячами доларів.

Однак чи не найбільше у компанії переживали за кота.

"Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх", – наголосили в Укрзалізниці.

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У 70% випадків речі віднаходять своїх власників. Тож у компанії ще раз нагадують, що перед виходом з поїзда варто перевіряти, чи не забули ви цінних речей.

Нагадаємо, влітку "Укрзалізниця" розповідала про пасажирів, що забули капи для зубів, паспорт на імплант і 8 ковбас, а навесні 2023-го серед знахідок трапився навіть рулон лінолеуму.

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