Кота, лук зі стрілами та мʼясорубку: що забували пасажири в потягах "Укрзалізниці" у 2024 році

Що забували пасажири в потягах “Укрзалізниці” у 2024 році

У 2024 році пасажири "Укрзалізниці" 17 218 разів зверталися з проханнями знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. Дещо зі забутого неабияк дивувало залізничників.

"Деякі знахідки настільки несподівані, що викликають лише одне питання: "Як?!" – зауважили в компанії.

Серед дивних та коштовних знахідок були:

відро з яйцями;

лук для стрільби;

коробка з живими метеликами;

мокрий купальник у пакеті;

м’ясорубка електрична;

живий кіт;

діамантовий хрестик з ланцюжком;

гаманець із 6 тисячами доларів.

Однак чи не найбільше у компанії переживали за кота.

"Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх", – наголосили в Укрзалізниці.

РЕКЛАМА:

У 70% випадків речі віднаходять своїх власників. Тож у компанії ще раз нагадують, що перед виходом з поїзда варто перевіряти, чи не забули ви цінних речей.

Нагадаємо, влітку "Укрзалізниця" розповідала про пасажирів, що забули капи для зубів, паспорт на імплант і 8 ковбас, а навесні 2023-го серед знахідок трапився навіть рулон лінолеуму.