Від удару РФ по Києву загинули рідні брат і сестра – діти лікаря Університетської клініки КНУ

Через удар РФ загинули Нікіта та Софія, рідні брат та сестра

У ніч на 24 квітня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок удару загинули рідні брат і сестра – 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

"Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку – дуже масштабну. Більш ніж 200 повітряних цілей – ракети, зокрема балістичні, та ударні дрони.

На превеликий жаль, є руйнування та втрати у нашій столиці, в інших містах, в усіх регіонах України. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. У Києві серед загиблих є рідні брат, сестра. Хлопцю був 21 рік, дівчині – 19", – розповів Зеленський.

Згодом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка уточнили, що жертвами російського терору стали син і донька лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ Ярослава Козлова.

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Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну.

"Родина Шевченкового університету висловлює найщиріші співчуття Ярославу Володимировичу", – йдеться у повідомленні на сторінці КНУ.

Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня: що відомо

За даними Повітряних сил, у ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні 215 ракет, зокрема балістичних, а також безпілотники.

Основний удар прийшовся по Києву, пошкоджено цілий квартал.

Внаслідок російської атаки постраждали різні регіони, зокрема Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Як розповіли в Офісі Генерального прокурора, станом на 11:00 ранку 24 квітня підтверджено загибель 8 людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, дев’ята особа, яку раніше вважали загиблою – рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. 90 людей отримали поранення, 44 перебувають у медзакладах.

Пошуково-рятувальна операція у Святошинському районі Києва триває. Під завалами ще можуть бути люди. На місці працюють рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС.