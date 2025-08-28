Внаслідок удару по Києву постраждала родина: жінка загинула, а її чоловік і син – у лікарні

Внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 28 серпня постраждала родина з Дарницького району – мати, батько та їхній 11-річний син. Сім'я проживала на останньому поверсі тепер зруйнованого під’їзду п’ятиповерхівки.

Через удар РФ жінка загинула, її чоловік перебуває у важкому стані у лікарні, а син зазнав перелому руки.

Про це розповіла мати загиблої Катерина. Вона приїхала до пошкодженої багатоповерхівки, щоб побачити наслідки удару, повідомляє "24 Канал".

"Вранці прочитала, що в Дарницькому районі вдарили у п’ятиповерхівку. Подумала, Боже, хоч би не в дім Яни. Тоді Саша (чоловік загиблої – ред.) дзвонить, каже: "Мам, знаєш, Яни немає", – розповіла жінка.

Вона каже, що спершу спробувала зателефонувати доньці, адже вірила, що та досі жива. Слухавку підняв зять Катерини і вкотре підтвердив загибель своєї дружини.

РЕКЛАМА:

"Немає моєї Янульки тепер", – плачучи, каже мати померлої киянки.

Також поранень зазнав чоловік загиблої – він у важкому стані перебуває в одній зі столичних лікарень. У медичному закладі також їхній 11-річний син Максим, який внаслідок атаки отримав перелом руки.

Жінка каже, що їй ще не вдалося побачитися із зятем та онуком.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння збитих (уламків) на ще 26.

Через атаку постраждали енергооб’єкти на Вінниччині – частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Руйнування виявили в чотирьох районах Київської області, а в Києві удар призвів до значних пошкоджень житлових будинків.

У столиці відомо про загибель щонайменше 18 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.