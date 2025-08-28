Удар РФ по Києву: зоозахисники розповіли про порятунок людей і тварин з-під завалів

Тварини, яких врятували з пошкодженого будинку: собака, хом'як та кішка

Волонтери врятували трьох тварин – кота, собаку та хом'яка – зі зруйнованої внаслідок атаки РФ багатоповерхівки у Києві.

Про це розповіли в організації Kyiv Animal Rescue Group.

У коментарі "УП. Життя" в організації уточнили, що йдеться про пошкоджений будинок у Дарницькому районі. Їхні фахівці допомагають рятувати тварин з помешкань, які постраждали внаслідок ворожого удару.

Серед врятованих тварин – кіт Жорік, який живом вцілів. Його господарям пощастило менше.

"Вони вже мали вибігати з квартири у сховище: мама, син та котик у переносці. Не встигли – за мить квартира перетворилась на руїни.

Дитина в реанімації, мати поряд з сином. Переноска з котом залишилась у квартирі, чудом цілою залишилась, з котом Жоріком все добре", – розповідають волонтери.

Переноска, у якій перебував кіт Жорік Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

У ще одній квартирі рятувальники дістали з-під завалів важко травмованого чоловіка, а також виявили хом'яка.

"Рятувальники йдуть у наступну квартиру та бачать акваріум з хом'ячком. А потім чують стогін – господар тваринки живий, його ледь чутно з-під завалу, але живий!

Швидко виносять акваріум, починаються роботи з деблокування людини, [її] нарешті звільнено, травми тяжкі, термінова госпіталізація", – йдеться у публікації.

У процесі розбору завалів працівники ДСНС також знайшли маленького собаку тоя з раною на боці.

"Квартира власників повністю зруйнована, дружина в тяжкому стані терміново госпіталізована, чоловік не сильно травмований, йому пощастило найбільше. Вірніше всім з цієї квартири пощастило – живі", – розповідають волонтери.

Наразі котик і собака госпіталізовані. Разом з хом'яком вони перебуватимуть під опікою команди до моменту, коли власники матимуть змогу забрати їх.

"Витрати на їхнє лікування та утримання ми вирішили повністю взяти на себе", – додають в організації.

За час роботи на місці прильоту команда Kyiv Animal Rescue Group допомогла рятувальникам дістати з-під завалів трьох людей, а також займалася пошуком постраждалих тварин.

На певний час роботу доводилося призупинити через пожежу, яка раптово активувалася, але наразі вона вже ліквідована, і рятувальна операція триває. Під завалами досі перебувають люди і тварини.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку по Києву. Наразі відомо про 14 загиблих, серед яких – троє дітей. Ще десятеро вважаються зниклими безвісти