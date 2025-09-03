"Суцільне пекло": внаслідок нічної атаки РФ постраждали два притулки для тварин

Внаслідок масштабної атаки РФ на Україну у ніч на 3 вересня постраждали притулки для тварин на Хмельниччині та Кіровоградщині.

Про це повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

Йдеться про притулки "Покинутий Ангел" у Хмельницькій області та "Дай лапку" в Знамʼянці Кіровоградської області.

У перший – поцілили уламки ракети. Камера спостереження зафіксувала момент влучання на відео. Тварини дуже налякані, деякі з них подерлися об решітки вольєрів під час обстрілу.

"Сьогоднішня ніч та ранок для нашого притулку стали суцільним пеклом. Вибухи за вибухами. Собаки в страшенному стресі. Деякі самі себе травмували, намагаючись втекти з вольєрів, але не критично", – розповіли на сторінці "Покинутого ангела".

Тяжкою була й ніч для притулку "Дай лапу" у Знам’янці. Там одна собака померла від стресу, решта – теж налякані.

"На жаль, в однієї дівчинки не витримало серце. Дуже важко щось писати", – йдеться у повідомленні на їхній сторінці.

Нагадаємо, від вечора 2 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по всій території України із застосуванням кількох сотень безпілотників, а також 24 ракет повітряного та морського базування.