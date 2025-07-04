Під час атаки РФ на Київ вуличні собаки разом з людьми ховалися у метро: зворушливі кадри

У ніч на 4 липня, коли росіяни здійснили масовану атаку на Київ, у метро Теремки ховалися не лише люди, але й місцеві вуличні собаки.

Зворушливі кадри опублікувала у соцмережах зоозахисна організація UAnimals.

"Під час сьогоднішньої нічної атаки. Місцевий собацюня теж був разом з усіма в укритті. Ніхто песика не виганяв, а навпаки, всі зустрічали з посмішкою і розумінням", – пише в своєму Threads користувачка Женя (@sntsv__art).

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Волонтери закликали завжди спускатися в укриття під час повітряних тривог та дозволяти бездомним тваринам перечікувати обстріли в прихистку. Раніше ми пояснювали, що робити, якщо вас не впустили в укриття з чотирилапим.

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"Радимо подбати заздалегідь про тривожну валізку і для ваших котів або собак. Спакуйте трохи сухого корму, воду в спеціальний пляшечці з ємністю для пиття, улюблену іграшку. Візьміть ліки, якщо вашій тварині вони потрібні", – зазначили в UAnimals.

Нагадаємо, з вечора 3 липня і всю ніч 4-го армія РФ здійснювала масований удар безпілотниками та балістичними ракетами по Києву та області, Дніпру, Сумах, Харкові та Чернігові. Основним напрямком удару була столиця.

Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Наразі відомо про 26 постраждалих. Серед них – 10-річна дівчинка.