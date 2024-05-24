З феромонами та без повідця: американська авіакомпанія для собак здійснила свій перший політ

23 травня американська авіакомпанія для собак здійснила свій перший політ. Під час нього собакам дозволяли сидіти на сидіннях і ходити салоном літака.

Рейс прямував зі Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, повідомляють IFLScience і USA Today.

Авіакомпанію Bark Air започаткувала зоокомпанія Bark у квітні 2024 року. На перший рейс продали всі 10 квитків – для собак і їхніх господарів.

За словами представників Bark, метою їхньої компанії була мінімізація страждань домашніх тварин під час перельоту. Свої послуги вони називають "собачим еквівалентом першого класу".

Щоб зрозуміти відчуття домашніх улюбленців у літаку, генеральний директор Bark Метт Мікер зробив експеримент. Він провів 4-годинний політ із Флориди до Нью-Йорка у клітці в багажному відсіку.

"Занадто часто собакам не дозволяють подорожувати, обмежують їх дорожньою сумкою або змушують переживати стрес від польоту у вантажному відсіку", – заявили у компанії.

Всередині літака @barkair/Instagram

Ціни на політ недешеві: 8 тисяч доларів за міжнародний переліт в один бік і 6 тисяч доларів – за внутрішній переліт. Ця ціна враховує одразу квиток і для тварини, і для її хазяїна.

Для першого польоту салон літака підготували конкретно для собак. Компанія використала спеціальні феромони, музику та кольори, щоб чотирилапі пасажири та їхні супутники могли розслабитися.

За правилами, під час рулювання (руху літака по поверхні льотного поля), зльоту та посадки собаки мають бути на повідці. Протягом іншого часу вони можуть вільно пересуватися салоном.

Компанія також не рекомендує пасажирам-людям плескати, коли літак приземляється, оскільки це може потривожити песиків.

Незабаром компанія планує додати нові напрямки для польотів.

Нагадаємо, в США в літаку вийшов з ладу інкубатор з яйцями фламінго: пташенят рятували несподіваним способом.