Австралієць зв’язав тросами дітей, які без дозволу плавали у його басейні: його визнали винним у нападі

Австралієць зв’язав тросами дітей, які без дозволу плавали у його басейні – його визнали винним

В Австралії чоловік зв’язав тросами трьох дітей та утримував їх у своєму будинку через те, що вони без дозволу плавали у його басейні.

Його визнали винним у нападі за обтяжувальних обставин, повідомляють BBC та Australian Broadcasting Corporation.

Інцидент стався у березні 2024 року у місті Брум. Тоді ЗМІ облетіли фото та відео зв’язаних дітей трьох, семи й восьми років.

За даними поліції, діти проникли на територію будинку 46-річного Матея Раделіча та без його дозволу скупалися в його басейні. Чоловік їх упіймав, зв'язав руки тросом і викликав поліцію.

Зв'язані діти Скріншот з відео, ABC

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Чоловіка звинуватили за трьома пунктами нападу за обтяжувальних обставин. Суд визнав його винним за двома з них, адже старший хлопчик зміг вирватися та перебував в ув'язненні менше.

Згідно з рішенням, Раделіч застосував надмірну силу до дітей, враховуючи тривалість часу, протягом якого їх утримувалив – 37 хвилин.

Водночас адвокат чоловіка заявив, що арешт був законним, а клієнт не винен у тому, що поліція їхала на місце події так довго.

Суддя визнав, що поведінка дітей є порушенням громадського порядку, однак метод їхнього затримання був "нерозумним". Крім того, вік кримінальної відповідальності у Західній Австралії становить 10 років.

На Матея Раделіча наклали штраф у розмірі 2 тисяч доларів та відсторонили від роботи на 12 місяців.