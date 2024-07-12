У США померла 2-річна дитина, яку в спеку батько залишив спати в автівці

У містечку Марана штату Аризона, що в США, померла 2-річна дівчинка, яку батько залишив спати в салоні автівки.

Якось увечері чоловік залишив доньку спати всередині автівки з увімкненим кондиціонером, а сам зайшов до будинку, пише CNN із посиланням на дані початкового розслідування місцевої поліції.

Як зазначають правоохоронці, мати дитини повернулася додому орієнтовно за 30-60 хвилин після того. Жінка виявила свою доньку без свідомості в салоні замкненої автівки, в якій вже не працювала система охолодження повітря.

На місце прибула поліція, яка безуспішно намагалася реанімувати дитину. Після того дівчинку привезли до лікарні, де медичні працівники констатували її смерть.

Повідомляється, що розслідування триває, а правоохоронці мають намір провести обшук у помешканні родини.

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"Ми спілкуємося з батьком, будь-якими свідками, сусідами, щоб визначити, чи машина та кондиціонер дійсно працювали.

Нам відомо лише те, що в автівці було гаряче, сама дитина також була гарячою і не реагувала. Це дуже трагічно", – сказав капітан поліції Марани Тім Бруненкант.

Згідно з Національною службою погоди США, в день смерті дівчинки надвечір температура повітря в місті сягала від 38°C до 42°C.

Нещодавно за схожих обставин в американському штаті Небраска помер 5-річний хлопчик.

Загалом за 2024 рік у країні зафіксували десять смертей дітей, яких рідні залишили в гарячих автівках.

Раніше Центр громадського здоровʼя МОЗ попереджав про загрози перебування дітей у спекотну літню пору всередині салону автомобілів. Більшість трагічних наслідків за таких обставин стаються через парниковий ефект усередині машини та менш ефективну систему терморегуляції в дітей, порівняно з дорослими.

"У спекотний день температура в закритому автомобілі, навіть оснащеному кондиціонером, може піднятися до небезпечного рівня дуже швидко – часом на 20°C за 10 хвилин", – інформують у ЦГЗ.